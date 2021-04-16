Майонез – соус, который сложно назвать полезным. Однако у него есть тысячи поклонников.

Заменить вредный майонез можно вкусными соусами. 5 рецептов для тех, кто придерживается правильного питания, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Замена майонезу: 5 вкусных и полезных соусов к любому блюду. Все вкусные и универсальные – для мяса, салатов, картофеля. Выбирайте по вкусу!

– отметила Медушкина.

1. Творожно-йогуртный

Ингредиенты:

Обезжиренный йогурт без добавок (либо кефир) – 200 миллилитров.

Зернистый творог – 200 грамм.

Вареный желток – 2 штуки.

Русская горчица – 2 чайных ложки.

Лимонный сок – 2 чайных ложки.

Соль – по вкусу.

Как готовить:

Смешиваем все ингредиенты и взбиваем блендером. По консистенции соус должен напоминать майонез.

Вкусный соус можно приготовить всего за несколько минут / Фото Pixabay

2. Сметанный соус с горчицей

Ингредиенты:

Вареный желток – 2 штуки.

Сметана (жирность 10 – 15%) – 200 грамм.

Дижонская горчица – 1 столовая ложка.

Соль – по вкусу.

Как готовить:

Желтки растираем со сметаной, добавляем остальные ингредиенты и взбиваем блендером для воздушной текстуры.

3. С творожным сыром и томатной пастой

Этот соус подойдет для пиццы и горячих бутербродов.

Ингредиенты:

Творожный сыр – 100 грамм.

Йогурт без добавок – 100 миллилитров.

Томатная паста – 1 столовая ложка.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Как приготовить:

Все ингредиенты смешиваем и взбиваем блендером. Можно добавить зелень по вкусу.

Соус может заменить вредный для фигуры майонез / Фото Pixabay

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4. Сметанно-соевый

Ингредиенты:

Сметана (жирность 10 – 15%) – 250 грамм.

Соевый соус – 2 столовых ложки.

Чеснок (можно заменить на горчицу) – 1 зубчик.

Укроп – пучок.

Бальзамический уксус (по желанию) – 1 – 2 капли.

Сахар – 1 чайная ложка или сахарозаменитель.

Как приготовить:

Чеснок пропускаем через пресс, укроп мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты и даем соусу настояться 20 – 30 минут.

5. Дзадзики

Ингредиенты:

Греческий йогурт – 180 миллилитров.

Средний огурец – 1 штука.

Чеснок – 2 зубчика.

Лимонный сок – 1 столовая ложка.

Мелко порубленная зелень – по вкусу.

Черный перец – по вкусу.

Как готовить:

Огурцы очищаем от кожуры, натираем на мелкой терке. Чеснок мелко нарезаем. Все смешиваем и ставим на час в холодильник.

Калорийность соусов не указываю, так как она зависит от жирности продуктов, которые вы взяли, от их количества и консистенции, которой вы хотите добиться – более жидкой или более густой,

– резюмировала Екатерина Медушкина.