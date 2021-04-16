Чем заменить майонез: 5 вкусных и полезных соусов для тех, кто худеет
Майонез – соус, который сложно назвать полезным. Однако у него есть тысячи поклонников.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Заменить вредный майонез можно вкусными соусами. 5 рецептов для тех, кто придерживается правильного питания, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Замена майонезу: 5 вкусных и полезных соусов к любому блюду. Все вкусные и универсальные – для мяса, салатов, картофеля. Выбирайте по вкусу!
– отметила Медушкина.
1. Творожно-йогуртный
Ингредиенты:
- Обезжиренный йогурт без добавок (либо кефир) – 200 миллилитров.
- Зернистый творог – 200 грамм.
- Вареный желток – 2 штуки.
- Русская горчица – 2 чайных ложки.
- Лимонный сок – 2 чайных ложки.
- Соль – по вкусу.
Как готовить:
Смешиваем все ингредиенты и взбиваем блендером. По консистенции соус должен напоминать майонез.
Вкусный соус можно приготовить всего за несколько минут / Фото Pixabay
2. Сметанный соус с горчицей
Ингредиенты:
- Вареный желток – 2 штуки.
- Сметана (жирность 10 – 15%) – 200 грамм.
- Дижонская горчица – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
Как готовить:
Желтки растираем со сметаной, добавляем остальные ингредиенты и взбиваем блендером для воздушной текстуры.
3. С творожным сыром и томатной пастой
Этот соус подойдет для пиццы и горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- Творожный сыр – 100 грамм.
- Йогурт без добавок – 100 миллилитров.
- Томатная паста – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Как приготовить:
Все ингредиенты смешиваем и взбиваем блендером. Можно добавить зелень по вкусу.
Соус может заменить вредный для фигуры майонез / Фото Pixabay
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4. Сметанно-соевый
Ингредиенты:
- Сметана (жирность 10 – 15%) – 250 грамм.
- Соевый соус – 2 столовых ложки.
- Чеснок (можно заменить на горчицу) – 1 зубчик.
- Укроп – пучок.
- Бальзамический уксус (по желанию) – 1 – 2 капли.
- Сахар – 1 чайная ложка или сахарозаменитель.
Как приготовить:
Чеснок пропускаем через пресс, укроп мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты и даем соусу настояться 20 – 30 минут.
5. Дзадзики
Ингредиенты:
- Греческий йогурт – 180 миллилитров.
- Средний огурец – 1 штука.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Лимонный сок – 1 столовая ложка.
- Мелко порубленная зелень – по вкусу.
- Черный перец – по вкусу.
Как готовить:
Огурцы очищаем от кожуры, натираем на мелкой терке. Чеснок мелко нарезаем. Все смешиваем и ставим на час в холодильник.
Калорийность соусов не указываю, так как она зависит от жирности продуктов, которые вы взяли, от их количества и консистенции, которой вы хотите добиться – более жидкой или более густой,
– резюмировала Екатерина Медушкина.
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