Ягодицы – часть тела, которая требует правильных упражнений. Подбирать их нужно внимательно и осторожно, учитывая состояние здоровья.

Особенно это касается девушек, у которых есть проблемы с коленными суставами. Какие упражнения можно выполнять в таком случае – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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К сожалению, есть процент девушек с больными коленными суставами, которым не рекомендуется выполнять выпады, приседания с весом и. т. Но всем хочется иметь подтянутые ягодицы. Сделала вам подборочку упражнений для дома,

– отметила Самойлова.

По ее словам, для тренировки ягодиц понадобится фитнес-резинка.

Правильная тренировка поможет сделать ягодицы подтянутыми / Фото binogi

Какие упражнения выполнять

Ягодичный мост с резинкой. Лопатки должны находиться на лавке, диване или стуле. Делаем по 20 – 25 раз в 4 подхода.

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Отведение бедра вверх в малой амплитуде. Следим, чтобы бедро не опускалось вниз. Выполняем по 20 – 25 раз на каждую ногу в 4 подхода.

Подкладывайте под колени полотенце или мягкую подушку. Не давите коленями в пол и старайтесь перераспределять нагрузку так, чтобы нагрузку получали работающие мышцы, а не коленные суставы,

– пояснила Евгения Самойлова.