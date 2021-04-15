Как подкачать ягодицы без нагрузки на колени: видео для идеальной фигуры
Ягодицы – часть тела, которая требует правильных упражнений. Подбирать их нужно внимательно и осторожно, учитывая состояние здоровья.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Особенно это касается девушек, у которых есть проблемы с коленными суставами. Какие упражнения можно выполнять в таком случае – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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К сожалению, есть процент девушек с больными коленными суставами, которым не рекомендуется выполнять выпады, приседания с весом и. т. Но всем хочется иметь подтянутые ягодицы. Сделала вам подборочку упражнений для дома,
– отметила Самойлова.
По ее словам, для тренировки ягодиц понадобится фитнес-резинка.
Правильная тренировка поможет сделать ягодицы подтянутыми / Фото binogi
Какие упражнения выполнять
- Ягодичный мост с резинкой. Лопатки должны находиться на лавке, диване или стуле. Делаем по 20 – 25 раз в 4 подхода.
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- Отведение бедра вверх в малой амплитуде. Следим, чтобы бедро не опускалось вниз. Выполняем по 20 – 25 раз на каждую ногу в 4 подхода.
Подкладывайте под колени полотенце или мягкую подушку. Не давите коленями в пол и старайтесь перераспределять нагрузку так, чтобы нагрузку получали работающие мышцы, а не коленные суставы,
– пояснила Евгения Самойлова.
- Бабочка в положении сидя. Разводим бедра, все время растягивая резинку. Делаем по 50 раз в 3 подхода.
- Тяга с резинкой. Для упражнения используем резинку самого сильного сопротивления. Выполняем в 4 подхода по 20 раз.
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