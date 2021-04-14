Здоровая спина – залог прекрасного самочувствия. От правильной осанки зависит не только общее состояние, но и красота.

При правильной тренировке вы сможете выглядеть моложе и свежее. Три действенных упражнения показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Как сделать красивую спину

Красивая спина – это намного важнее, чем кажется… Положение спины – не просто эстетично, но и полезно для работы внутренних органов, ведь искривление позвоночника приводит к их смещению. При нарушении осанки происходит пережатие сосудов и нервных стволов в позвоночнике, по которым течет кровь,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что в такой ситуации слабее становится и область живота: передняя стенка теряет тонус, а живот начинает выпирать. От него тяжело избавиться даже с помощью упражнений.

Красивая спина – это реально / Фото Pixabay

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Занимаясь спиной, нужно помнить, что она влияет не только на самочувствие. От здоровья спины также зависит то, как выглядит лицо. Например, из-за плохой осанки могут появиться:

второй подбородок;

носогубные складки;

опущенные углы губ;

"поплывший" овал лица,;

кладки на шее;

отеки под глазами.

Поэтому важно укреплять мышцы спины, так можно принести значительную пользу всему организму.

По словам Евгении Самойловой, 3 показанных упражнения следует выполнять хотя бы 2 раза в неделю по 15-20 раз в 4 подхода.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: