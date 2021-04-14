Красивая и здоровая спина: чемпионка Украины показала 3 упражнения
Здоровая спина – залог прекрасного самочувствия. От правильной осанки зависит не только общее состояние, но и красота.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
При правильной тренировке вы сможете выглядеть моложе и свежее. Три действенных упражнения показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Как сделать красивую спину
Красивая спина – это намного важнее, чем кажется… Положение спины – не просто эстетично, но и полезно для работы внутренних органов, ведь искривление позвоночника приводит к их смещению. При нарушении осанки происходит пережатие сосудов и нервных стволов в позвоночнике, по которым течет кровь,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что в такой ситуации слабее становится и область живота: передняя стенка теряет тонус, а живот начинает выпирать. От него тяжело избавиться даже с помощью упражнений.
Красивая спина – это реально / Фото Pixabay
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Занимаясь спиной, нужно помнить, что она влияет не только на самочувствие. От здоровья спины также зависит то, как выглядит лицо. Например, из-за плохой осанки могут появиться:
- второй подбородок;
- носогубные складки;
- опущенные углы губ;
- "поплывший" овал лица,;
- кладки на шее;
- отеки под глазами.
Поэтому важно укреплять мышцы спины, так можно принести значительную пользу всему организму.
По словам Евгении Самойловой, 3 показанных упражнения следует выполнять хотя бы 2 раза в неделю по 15-20 раз в 4 подхода.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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