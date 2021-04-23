Для тих, хто дотримується Великого посту: тренерка назвала незвичайний рецепт
До закінчення Великого посту залишилося трохи більше тижня. Люди, які його дотримуються, задаються питанням, що ще можна приготувати.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Одним із варіантів є буряк, тушкований з квашеною капустою. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Залишилося менш як два тижні до закінчення Великого посту. Ділюся з вами ще одним пісним незвичайним рецептом,
– зазначила Боржемська.
Буряк, тушкований з квашеною капустою
Інгредієнти:
- Буряк – 500 грамів.
- Квашена капуста – 400 грамів.
- Цибуля – 1 штука.
- Томатна паста – 1 чайна ложка.
- Цукор – 1 столова ложка.
- Олія – 1 столова ложка.
Пісну страву можна приготувати швидко та смачно / Фото Pixabay
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Як готувати:
- Цибулю очищаємо та нарізаємо кільцями.
- Печений буряк очищаємо та нарізаємо соломкою.
- Обсмажуємо в олії разом з цибулею.
- Квашену капусту віджимаємо, дрібно нарізаємо та тушкуємо на сковороді під кришкою в олії з додаванням томатної пасти.
- З'єднуємо капусту з буряком, перемішуємо та прогріваємо 5 хвилин.
- Додаємо цукор і спеції за смаком.
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