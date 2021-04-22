Багато людей є шанувальниками страв з яєць. Готувати яйця можна різними способами.

Однак існує 4 оптимальних способи приготування яєць, які зберігають корисні властивості продукту. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Цей продукт є у кожному будинку. Яйця – дешева, але неймовірно поживна їжа. Вони містять відносно мало калорій, але в них багато: білка, вітамінів, мікроелементів, є корисні жири,

– зазначила Усенко.

Важливо враховувати, що спосіб приготування яєць може вплинути на їх поживність.

Способи приготування яєць

варіння;

пашот;

жарка;

запікання;

скрембл;

омлет;

у мікрохвильовці.

Однак деякі фактори погіршують нутрітивну цінність яєць. Зокрема, це:

тривале приготування; висока температура; сильний вогонь.

Омлет – страва, яка зберігає користь яєць / Фото Pixabay

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У зв'язку з цим, за словами нутриціологині, для того щоб зберегти поживність та цінність яєць, підійде варіння, пашот, скрембл і омлет.

Яйця-пашот – це швидко, смачно і корисно / Фото Pixabay

Щоб яйця були максимально корисними, виберіть низькокалорійний метод приготування (варіння/пашот), змішайте їх з овочами (скрембл/омлет). Можна ще смажити у термостабільній олії та не пересмажувати, але тільки не щодня,

– резюмувала Ольга Усенко.