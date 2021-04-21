Люди, які дотримуються Великого посту, ретельно підбирають собі страви. Це пов'язано з певними обмеженнями в продуктах.

Одним з відмінних варіантів стане салат із морквою, медом, горіхами та вишнею. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Читайте Як вписати солодке в раціон, щоб худнути: 5 порад

Салат з моркви, меду і горіхів

За словами Марини Боржемської, навіть якщо ви не дотримуєтеся посту, цей салат слід приготувати – він смачний і корисний.

Інгредієнти:

Морква – 350 грамів.

Волоські горіхи – 70 грамів.

Мед – 20 грамів.

Лимонний сік – 1 чайна ложка.

Вишні (заморожені або з компоту) – кілька штук.

Смачний салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото pinterest

Цікаво Що швидко приготувати любителям яєць: смачний рецепт шакшуки

Як готувати: