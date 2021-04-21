Незвичайний салат з горіхами і вишнею для тих, хто тримає піст: як його приготувати
Люди, які дотримуються Великого посту, ретельно підбирають собі страви. Це пов'язано з певними обмеженнями в продуктах.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Одним з відмінних варіантів стане салат із морквою, медом, горіхами та вишнею. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з моркви, меду і горіхів
За словами Марини Боржемської, навіть якщо ви не дотримуєтеся посту, цей салат слід приготувати – він смачний і корисний.
Інгредієнти:
- Морква – 350 грамів.
- Волоські горіхи – 70 грамів.
- Мед – 20 грамів.
- Лимонний сік – 1 чайна ложка.
- Вишні (заморожені або з компоту) – кілька штук.
Смачний салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото pinterest
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Як готувати:
- Моркву очищаємо і натираємо на дрібній тертці.
- Поливаємо моркву лимонним соком і солимо за смаком.
- Додаємо товчені горіхи та мед.
- Перемішуємо салат.
- Додаємо вишні (заморожені або з компоту).
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