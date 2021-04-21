Необычный салат с орехами и вишней для тех, кто держит пост: как его приготовить
Люди, которые придерживаются Великого поста, тщательно подбирают себе блюда. Это связано с определенными ограничениями в продуктах.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из отличных вариантов станет салат из моркови, меда, орехов и вишни. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат из моркови, меда и орехов
По словам Марины Боржемской, даже если вы не придерживаетесь поста, этот салат следует приготовить – он вкусный и полезный.
Ингредиенты:
- Морковь – 350 грамм.
- Грецкие орехи – 70 грамм.
- Мед – 20 грамм.
- Лимонный сок – 1 чайная ложка.
- Вишни (замороженные или из компота) – несколько штук.
Вкусный салат можно приготовить всего за несколько минут / Фото pinterest
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Как готовить:
- Морковь очищаем и натираем на мелкой терке.
- Поливаем морковь лимонным соком и солим по вкусу.
- Добавляем толченые орехи и мед.
- Перемешиваем салат.
- Добавляем вишни (замороженные или из компота).
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