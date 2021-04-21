Люди, которые придерживаются Великого поста, тщательно подбирают себе блюда. Это связано с определенными ограничениями в продуктах.

Одним из отличных вариантов станет салат из моркови, меда, орехов и вишни. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат из моркови, меда и орехов

По словам Марины Боржемской, даже если вы не придерживаетесь поста, этот салат следует приготовить – он вкусный и полезный.

Ингредиенты:

Морковь – 350 грамм.

Грецкие орехи – 70 грамм.

Мед – 20 грамм.

Лимонный сок – 1 чайная ложка.

Вишни (замороженные или из компота) – несколько штук.

Вкусный салат можно приготовить всего за несколько минут / Фото pinterest

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Как готовить: