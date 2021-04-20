Даже если вы решили избавиться от нескольких лишних килограммов, это не является поводом отказываться от любимых сладостей. Главное – правильно вписать их в свой рацион.

Важно соблюдать всего несколько правил, чтобы продолжать худеть. Как правильно есть сладости – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Есть 2 основных подхода: съедать сладкое после основного приема пищи, чтобы не провоцировать резкий скачок глюкозы в крови и съедать сладкое как отдельный прием пищи или перед основным приемом пищи,

– отметила Усенко.

Она пояснила, что в сладостях нет клетчатки, поэтому они быстро усваиваются и вызывают желание снова поесть.

В такой ситуации важно ориентироваться на свои ощущение. Лучшим вариантом является употребление сладкого после основного приема пищи. Когда ты сыт, вероятность съесть много выпечки или шоколада близится к нулю.

Сладости можно есть даже при похудении / Фото Pixabay

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Как правильно есть сладкое

До 17:00. Не каждый день. После полноценного приема пищи. Порция должна быть до 50 граммов. Для того чтобы худеть или поддерживать вес, сладости должны вписываться в суточную норму КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы).

Ольга Усенко пояснила, что 80% рациона должно быть рациональным и здоровым. В таком случае можно иногда позволять себе вкусняшки без вреда для фигуры. При этом сладости могут быть разными, главное, чтобы они доставляли вам удовольствие.