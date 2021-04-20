Многие слышали, что ежедневно нужно выпить около двух литров чистой воды. Не все серьезно относятся к этой рекомендации.

Правильный питьевой режим влияет не только на самочувствие и здоровье, но и на внешний вид. Зачем нужно пить воду – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Мы часто слышим, что нужно пить много воды. Утром нужно пить при пробуждении и на протяжении всего дня. Зачем это делать и сколько же действительно нужно выпивать воды. В среднем во взрослом организме циркулируется примерно 5 литров крови. Плазма крови на 92–95% состоит из воды,

– отметила Боржемская.

Почему нужно пить много воды

По словам фитнес-тренера, если в организме недостаточно воды, это приводит к уменьшению массы крови и повышению ее вязкости. Сердцу перекачивать такую кровь нелегко. Кроме того, происходит преждевременное изнашивание сердечной мышцы, что может стать причиной проблем со здоровьем.

Особенно важно пить больше воды при активных занятиях спортом. Марина Боржемская уточнила, что от нехватки воды могут возникать головные боли, а также неприятные симптомы со стороны пищеварительной и выделительной систем.

От воды зависит не только здоровье, но и внешний вид / Фото Pixabay

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Работа желудка и кишечника невозможна без поступления воды. Вода обеспечивает нормальное переваривание пищи и всасывание питательных веществ из кишечника. Если воды в организме мало, появятся неприятные ощущения в животе и запоры,

– пояснила она.

Кроме того, если употреблять мало воды, в пожилом возрасте это скажется на внешнем виде. Это связано с тем, что кожа должна сохранять эластичность и упругость. Здоровая кожа на 25% состоит из воды и при обезвоживании покрывается морщинами.

За делами мы иногда не замечаем, что хотим пить, и даже путаем жажду и голод, тянемся за перекусами, когда нужно просто глотнуть воды. Не нужно заставлять себя пить. Но нужно научиться любить воду, если вам она не нравится,

– резюмировала Марина Боржемская.