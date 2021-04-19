Многие женщины уверены, что причиной их лишнего веса являются гормоны. Однако чаще всего набор избыточных килограммов провоцирует неправильное питание и отсутствие физической активности.

В свою очередь гормоны также могут влиять на вес человека. Какие именно и как – рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.

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Какие гормоны влияют на вес

Эстроген. По словам специалиста, недостаток эстрогена может привести к ожирению и гипертонии. В таком случае жир откладывается на животе. Соматотропин. Если уровень этого гормона понижен, в организме замедляются все процессы, после чего человек набирает вес. Кортизол. Его уровень повышают недостаток сна и стрессовые ситуации. Тестостерон. Снижение тестостерона, по словам нутрициолога, становится причиной замедления обмена веществ и набора веса. Мелатонин. Простыми словами, это – гормон сна. Если вы плохо спите, это может привести к набору веса.

Некоторые гормоны могут стать причиной набора веса / Фото ggym

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Тиреоидные гормоны

​Набор веса также могут вызвать проблемы со щитовидной железой. Если низкий уровень гормонов щитовидки, расщепление жиров замедляется,

– пояснила Светлана Никитчук.

Грелин. Этот гормон вырабатывается в ЖКТ, и отвечает за чувство голода. Инсулин производится поджелудочной железой и играет важную роль в жировом обмене. Прогестерон. Пониженный уровень прогестерона приводит к задержке жидкости в организме, что становится причиной лишних килограммов. Лептин – гормон, который регулирует аппетит и отвечает за энергетический обмен.

Что делать, чтобы держать всех братьев в тонусе? Все банально и просто: оберегайте себя от стресса, составляйте список дел, найдите хобби, больше отдыхайте, соблюдайте правильный режим сна, откажитесь от вредных продуктов и алкоголя,

– резюмировала Светлана Никитчук.