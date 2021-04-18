У каждой женщины с возрастом происходят гормональные изменения и избавиться от лишнего веса становится сложнее. Однако достичь отличного результата все же можно.

Для стройности и здоровья после 30 лет нужно придерживаться двух правил. Подробнее о них рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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После 30 лет вы можете впервые услышать фразу: "А что ты хотела, не девочка, все-таки тебе уже 30/35/45". Кому-то так говорят не только коллеги и подруги, но даже некоторые врачи списывают на возраст проблемы со здоровьем и весом. И для пущего эффекта добавляют туманную фразу: "Гормоны в этом возрасте шалят!"

– отметила Медушкина.

Как можно похудеть после 30 лет

По словам фитнес-эксперта, у женщин с возрастом действительно происходят гормональные изменения. Однако важно понимать, что в жировых клетках откладываются погрешности образа жизни.

Первое, что нужно откорректировать, – питание.

​ Вы должны понимать, что после 30 лет скорость обменных процессов снижается.

Вы должны понимать, что после 30 лет скорость обменных процессов снижается. Также следует увеличить потребление белка (рыба, мясо, яйца, молочные продукты) – это поможет замедлить потерю мышечной массы.

В рацион нужно добавить продукты, богатые клетчаткой (злаки, листовые овощи, твердые фрукты).

На фоне снижения продукции эстрогена, нужна профилактика дефицита кальция, магния, железа, калия, витаминов C и D.

Сократите потребление простых углеводов (белая мука, сладости). Их можно заменить сложными (цельнозерновой хлеб, крупы).

Минимизируйте потребление соли – это поможет избежать отеков.

В рационе должны быть источники натуральных фитоэстрогенов (соя, рожь, семена льна, тыква, капуста) и омега-3 (жирная рыба, рыбий жир, льняное масло, грецкие орехи).

В рационе должно быть достаточно белка / Фото Pixabay

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Физическая активность. С возрастом она снижается, однако необходимо помнить, что нагрузки нужны не только для похудения, но и для нормального функционирования организма. Учитывайте, что активность должна рассчитываться индивидуально.

Следите за рационом – это поможет быть в форме / Фото Pixabay

Сбалансированный рацион на фоне достаточной активности позволит снизить вес и облегчить изменения, связанные с гормональными перестройками,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.