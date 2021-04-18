Как правильно худеть после 30 лет: 2 пункта, без которых не обойтись
У каждой женщины с возрастом происходят гормональные изменения и избавиться от лишнего веса становится сложнее. Однако достичь отличного результата все же можно.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Для стройности и здоровья после 30 лет нужно придерживаться двух правил. Подробнее о них рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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После 30 лет вы можете впервые услышать фразу: "А что ты хотела, не девочка, все-таки тебе уже 30/35/45". Кому-то так говорят не только коллеги и подруги, но даже некоторые врачи списывают на возраст проблемы со здоровьем и весом. И для пущего эффекта добавляют туманную фразу: "Гормоны в этом возрасте шалят!"
– отметила Медушкина.
Как можно похудеть после 30 лет
По словам фитнес-эксперта, у женщин с возрастом действительно происходят гормональные изменения. Однако важно понимать, что в жировых клетках откладываются погрешности образа жизни.
- Первое, что нужно откорректировать, – питание.
- Вы должны понимать, что после 30 лет скорость обменных процессов снижается.
- Также следует увеличить потребление белка (рыба, мясо, яйца, молочные продукты) – это поможет замедлить потерю мышечной массы.
- В рацион нужно добавить продукты, богатые клетчаткой (злаки, листовые овощи, твердые фрукты).
- На фоне снижения продукции эстрогена, нужна профилактика дефицита кальция, магния, железа, калия, витаминов C и D.
- Сократите потребление простых углеводов (белая мука, сладости). Их можно заменить сложными (цельнозерновой хлеб, крупы).
- Минимизируйте потребление соли – это поможет избежать отеков.
- В рационе должны быть источники натуральных фитоэстрогенов (соя, рожь, семена льна, тыква, капуста) и омега-3 (жирная рыба, рыбий жир, льняное масло, грецкие орехи).
В рационе должно быть достаточно белка / Фото Pixabay
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- Физическая активность. С возрастом она снижается, однако необходимо помнить, что нагрузки нужны не только для похудения, но и для нормального функционирования организма. Учитывайте, что активность должна рассчитываться индивидуально.
Следите за рационом – это поможет быть в форме / Фото Pixabay
Сбалансированный рацион на фоне достаточной активности позволит снизить вес и облегчить изменения, связанные с гормональными перестройками,
– подчеркнула Екатерина Медушкина.
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