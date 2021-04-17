ТОП-10 простых правил, которые помогут быть в форме
Если вы задались целью привести себя в форму, важно придерживаться некоторых правил. Они помогут всегда быть на высоте.
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
В первую очередь нужно изменить привычный образ жизни. 10 главных правил для идеальной формы назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Что делать после того, как закончилась программа питания? Вы получили свой желаемый результат и теперь не знаете, как его удержать? Все просто. Если вы вернетесь к обычному для себя образу жизни, ничего хорошего не будет, и рано или поздно вы потеряете свой результат,
– отметила Усенко.
ТОП-10 правил для идеальной формы
- Ежедневно пьем чистую воду (30 миллилитров на килограмм веса).
- Все едим с овощами – в день их должно быть от 400 до 700 грамм.
- Ежедневно съедаем 1 фрукт.
- Рацион должен состоять из 3-4 приемов пищи без подъеданий.
- Физическая активность. Ежедневно вы должны ходить не менее 10 000 шагов.
- Интервал между ужином и завтраком должен составлять не менее 12 часов.
- Пицца, бургер и прочая подобная пища может быть не чаще раза в неделю.
- Рацион должен состоять из простых продуктов, но быть разнообразным.
- Тренировки – не реже 1-2 раз в неделю.
- Сон. Помните, что качественный отдых является основой здоровья.
Несколько простых правил помогут оставаться в отличной форме / Фото Pixabay
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Эти правила можно использовать как "закрепляющие" после получения результата, так и начинать с них – это база, это основа. Эти пункты каждый может выполнять совершенно бесплатно и совершенно нативно. Их легко внедрить в свою жизнь, нужно просто немного сфокусироваться,
– резюмировала Ольга Усенко.
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