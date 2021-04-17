Если вы задались целью привести себя в форму, важно придерживаться некоторых правил. Они помогут всегда быть на высоте.

В первую очередь нужно изменить привычный образ жизни. 10 главных правил для идеальной формы назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Что делать после того, как закончилась программа питания? Вы получили свой желаемый результат и теперь не знаете, как его удержать? Все просто. Если вы вернетесь к обычному для себя образу жизни, ничего хорошего не будет, и рано или поздно вы потеряете свой результат,

– отметила Усенко.

ТОП-10 правил для идеальной формы

Ежедневно пьем чистую воду (30 миллилитров на килограмм веса). Все едим с овощами – в день их должно быть от 400 до 700 грамм. Ежедневно съедаем 1 фрукт. Рацион должен состоять из 3-4 приемов пищи без подъеданий. Физическая активность. Ежедневно вы должны ходить не менее 10 000 шагов. Интервал между ужином и завтраком должен составлять не менее 12 часов. Пицца, бургер и прочая подобная пища может быть не чаще раза в неделю. Рацион должен состоять из простых продуктов, но быть разнообразным. Тренировки – не реже 1-2 раз в неделю. Сон. Помните, что качественный отдых является основой здоровья.

Несколько простых правил помогут оставаться в отличной форме / Фото Pixabay

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Эти правила можно использовать как "закрепляющие" после получения результата, так и начинать с них – это база, это основа. Эти пункты каждый может выполнять совершенно бесплатно и совершенно нативно. Их легко внедрить в свою жизнь, нужно просто немного сфокусироваться,

– резюмировала Ольга Усенко.