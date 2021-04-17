Выбирая продукты питания в супермаркете, всегда необходимо читать состав на этикетке. Есть пункты, которых следует избегать.

Это позволит употреблять пищу без опасений. Чего не должно быть в составе сладостей – рассказала диетолог Дарья Левых.

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С одной стороны, есть родители, которые осознают вред сладостей на организм ребенка. С другой стороны, есть дети, которые всегда хотят вкусняшек. Как найти альтернативу? Что выбрать в магазине, чтобы спокойно давать ребенку?

– отметила Левых.

Чего не должно быть в составе продуктов

Маргарин и гидрогенизированный жир . По словам диетолога, ферментные системы человека не могут переварить этот вид жиров, поэтому они навсегда остаются в организме – в печени, почках, в сосудах головного мозга. На этикетке такие жиры могут "прятаться" под названиями: растительный жир гидрогенизированный, маргарин, шортеринг, кондитерский жир, саломас.

. По словам диетолога, ферментные системы человека не могут переварить этот вид жиров, поэтому они навсегда остаются в организме – в печени, почках, в сосудах головного мозга. На этикетке такие жиры могут "прятаться" под названиями: растительный жир гидрогенизированный, маргарин, шортеринг, кондитерский жир, саломас. Фруктоза. Этот вид сахаров чаще всего можно встретить в сладостях для людей с диабетом. Многие считают, что фруктоза менее вредна, чем обычный белый сахар. По словам Дарьи Левых, на самом деле фруктоза сразу превращается в жир. Кроме того, она добавила, что ожирение печени чаще всего выражено у детей, которые переедают фруктозу.

Этот вид сахаров чаще всего можно встретить в сладостях для людей с диабетом. Многие считают, что фруктоза менее вредна, чем обычный белый сахар. По словам Дарьи Левых, на самом деле фруктоза сразу превращается в жир. Кроме того, она добавила, что ожирение печени чаще всего выражено у детей, которые переедают фруктозу. Усилители вкуса, красители, ароматизаторы.

​Все это – обман органов чувств ребенка. Такими продуктами невозможно насытиться и, как правило, дети могут есть их бесконечно, не получая никакой пользы, лишь пустые калории. Часто за такими добавками прячется некачественное сырье. Вкусное и натуральное не нужно ароматизировать,

– пояснила Дарья Левых.

Выбирая продукты питания, следует внимательно читать этикетку / Фото Pixabay

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Сахарозаменители, особенно аспартам (E951). По словам врача, эти компоненты обманывают поджелудочную и нарушают обмен углеводов. Кроме того, аспартам может вызывать головную боль, усталость, нарушение памяти и даже слепоту.

Выбирайте натуральные продукты – так вы сможете быть уверенными в безопасности / Фото Pixabay