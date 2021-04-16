Если вы давно пытаетесь похудеть, но результата нет – присмотритесь к своему рациону. Возможно, вы потребляете калорий больше, чем тратите.

Для этого нужно проанализировать всю пищу, которую вы едите в течение дня. Как снизить калорийность рациона – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Как снизить калорийность: простые способы

Покупайте масла в бутылках с распылителем. Пару нажатий вполне достаточно для того, чтобы смазать сковороду. Избегайте "лишней" еды.

Доели кусочек банана, оставшийся после завтрака, или творожок за ребенком. Закинули в рот пару орешков, пробегая мимо стола… В этих незаметных кусочках за день легко набегает 200 – 300 ккал,

– пояснила Евгения Самойлова.

Не злоупотребляйте фруктами и сухофруктами. Многие заменяют сладости и выпечку фруктами и сухофруктами. Помните, что они очень калорийны, поэтому нужно следить за порциями. Жидкие калории. Не забывайте, что в латте, капучино, компоте, соках и газированной воде тоже достаточно много калорий. В кафе, ресторанах просите убрать соус из салата или приготовить мясо без масла. Майонез 72% замените на сметану 15% – так вы уменьшите потребление жиров и калорий в пару раз.

Помните о калорийности продуктов и следите за размером порции / Фото Pixabay

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Не ведитесь на маркетинговые уловки и продукты с пометкой "фитнес". Помните, что калорийность подобной продукции не отличается от обычного "Сникерса". "Здоровые" перекусы (орешки, мед, злаковые батончики и пр.) полезны только с точки зрения правильного питания. Однако калорийность у них высокая. Выбирайте менее жирное мясо: курица, говядина, индейка.

Многие полезные продукты очень калорийны / Фото Pixabay