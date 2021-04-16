Как снизить калорийность рациона: лайфхаки для тех, кто следит за весом
Если вы давно пытаетесь похудеть, но результата нет – присмотритесь к своему рациону. Возможно, вы потребляете калорий больше, чем тратите.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Для этого нужно проанализировать всю пищу, которую вы едите в течение дня. Как снизить калорийность рациона – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Как снизить калорийность: простые способы
- Покупайте масла в бутылках с распылителем. Пару нажатий вполне достаточно для того, чтобы смазать сковороду.
- Избегайте "лишней" еды.
Доели кусочек банана, оставшийся после завтрака, или творожок за ребенком. Закинули в рот пару орешков, пробегая мимо стола… В этих незаметных кусочках за день легко набегает 200 – 300 ккал,
– пояснила Евгения Самойлова.
- Не злоупотребляйте фруктами и сухофруктами. Многие заменяют сладости и выпечку фруктами и сухофруктами. Помните, что они очень калорийны, поэтому нужно следить за порциями.
- Жидкие калории. Не забывайте, что в латте, капучино, компоте, соках и газированной воде тоже достаточно много калорий.
- В кафе, ресторанах просите убрать соус из салата или приготовить мясо без масла.
- Майонез 72% замените на сметану 15% – так вы уменьшите потребление жиров и калорий в пару раз.
Помните о калорийности продуктов и следите за размером порции / Фото Pixabay
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- Не ведитесь на маркетинговые уловки и продукты с пометкой "фитнес". Помните, что калорийность подобной продукции не отличается от обычного "Сникерса".
- "Здоровые" перекусы (орешки, мед, злаковые батончики и пр.) полезны только с точки зрения правильного питания. Однако калорийность у них высокая.
- Выбирайте менее жирное мясо: курица, говядина, индейка.
Многие полезные продукты очень калорийны / Фото Pixabay
- Пейте кофе без молока. В американо без молока – 2 калории, а в большом латте без добавленного сахара – 220 калорий.
- Ешьте из тарелок меньшего размера. По словам фитнес-тренера, это позволит съедать на 20 – 25% меньше.
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Добавив в рацион пару порций овощного салата, вы не только обеспечите себя клетчаткой, но и обеспечите объем еды в желудке, а значит, десерт уже врядли поместится,
– резюмировала Евгения Самойлова.
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