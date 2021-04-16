Зачем нужен завтрак: фитнес-тренер раскрыла один из секретов стройности
Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. От него зависит не только энергия и силы, но и физическая форма человека.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Люди, которые отказываются от завтрака, в течение года набирают несколько лишних килограммов. О другой пользе утреннего приема пищи рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Завтрак – один из секретов стройности. Диетологи единогласно считают, что именно завтрак помогает контролировать вес. И вот почему: утренний сбалансированный прием пищи не дает резких скачков глюкозы в крови и сохраняет длительное чувство сытости. Доказано, что метаболизм у завтракающего человека минимум на 5% быстрее и все гормоны в течение дня работают правильно,
– отметила Боржемская.
Почему важно завтракать
- Правильный завтрак является гарантией того, что вечером вы не переедите.
- Люди, которые отказываются от завтрака, за год набирают от трех до пяти лишних килограммов.
- Утро должно начинаться с одного-двух стаканов воды. Через 20 минут после этого можно завтракать. Важно, чтобы прием пищи был не раньше, чем через 30 минут, и не позднее, чем через 2 часа после пробуждения.
Пропуская завтрак, вы лишаете себя части полезных витаминов, аминокислот и нутриентов. Конечно, кто-то из вас принимает биодобавки, но для их усвоения организмом должны быть созданы необходимые условия. Не забывайте, что часть полезных веществ мы можем получить только из продуктов,
– подчеркнула фитнес-тренер.
Люди, которые не завтракают, за год набирают 3 – 5 килограммов лишнего веса / Фото Pixabay
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- Сбалансированный завтрак убережет от преждевременного старения и стрессов, поддерживает здоровье сердца и сосудов.
- Правильный завтрак формирует устойчивый иммунитет.
- Утренний прием пищи заряжает энергией на весь день. Получая полезные вещества, человек ощущает прилив сил.
Правильный завтрак – топливо для мозга / Фото Pixabay
Замечали, если очень плотно поздно поужинать, то утром встаешь разбитым и "просыпаешься" только к середине дня? Соответственно все приемы пищи сдвигаются на вечер, что и приводит к набору лишнего веса,
– резюмировала Марина Боржемская.
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