Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. От него зависит не только энергия и силы, но и физическая форма человека.

Люди, которые отказываются от завтрака, в течение года набирают несколько лишних килограммов. О другой пользе утреннего приема пищи рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Завтрак – один из секретов стройности. Диетологи единогласно считают, что именно завтрак помогает контролировать вес. И вот почему: утренний сбалансированный прием пищи не дает резких скачков глюкозы в крови и сохраняет длительное чувство сытости. Доказано, что метаболизм у завтракающего человека минимум на 5% быстрее и все гормоны в течение дня работают правильно,

– отметила Боржемская.

Почему важно завтракать

Правильный завтрак является гарантией того, что вечером вы не переедите.

Люди, которые отказываются от завтрака, за год набирают от трех до пяти лишних килограммов.

Утро должно начинаться с одного-двух стаканов воды. Через 20 минут после этого можно завтракать. Важно, чтобы прием пищи был не раньше, чем через 30 минут, и не позднее, чем через 2 часа после пробуждения.

Пропуская завтрак, вы лишаете себя части полезных витаминов, аминокислот и нутриентов. Конечно, кто-то из вас принимает биодобавки, но для их усвоения организмом должны быть созданы необходимые условия. Не забывайте, что часть полезных веществ мы можем получить только из продуктов,

– подчеркнула фитнес-тренер.

Люди, которые не завтракают, за год набирают 3 – 5 килограммов лишнего веса / Фото Pixabay

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Сбалансированный завтрак убережет от преждевременного старения и стрессов, поддерживает здоровье сердца и сосудов.

и стрессов, поддерживает здоровье сердца и сосудов. Правильный завтрак формирует устойчивый иммунитет.

Утренний прием пищи заряжает энергией на весь день. Получая полезные вещества, человек ощущает прилив сил.

Правильный завтрак – топливо для мозга / Фото Pixabay

Замечали, если очень плотно поздно поужинать, то утром встаешь разбитым и "просыпаешься" только к середине дня? Соответственно все приемы пищи сдвигаются на вечер, что и приводит к набору лишнего веса,

– резюмировала Марина Боржемская.