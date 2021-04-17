Вибираючи продукти харчування у супермаркеті, завжди необхідно читати склад на етикетці. Є пункти, яких слід уникати.

Це дозволить вживати їжу без побоювань. Чого не повинно бути в складі солодощів – розповіла дієтологиня Дар'я Лєвих.

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З одного боку, є батьки, які усвідомлюють шкоду солодощів на організм дитини. З іншого боку, є діти, які завжди хочуть смачненького. Як знайти альтернативу? Що вибрати у магазині, щоб спокійно давати дитині?

– зазначила Лєвих.

Чого не повинно бути у складі продуктів

Маргарин і гідрогенізований жир. За словами дієтологині, ферментні системи людини не можуть перетравити цей вид жирів, тому вони назавжди залишаються в організмі – у печінці, нирках, у судинах головного мозку. На етикетці такі жири можуть "ховатися" під назвами: рослинний жир гідрогенізований, маргарин, шортерінг, кондитерський жир, саломас.

За словами дієтологині, ферментні системи людини не можуть перетравити цей вид жирів, тому вони назавжди залишаються в організмі – у печінці, нирках, у судинах головного мозку. На етикетці такі жири можуть "ховатися" під назвами: рослинний жир гідрогенізований, маргарин, шортерінг, кондитерський жир, саломас. Фруктоза. Цей вид цукрів найчастіше можна зустріти в солодощах для людей з діабетом. Багато хто вважає, що фруктоза менш шкідлива, ніж звичайний білий цукор. За словами Дар'ї Лєвих, насправді фруктоза відразу перетворюється на жир. Крім того, вона додала, що ожиріння печінки найчастіше виражено у дітей, які переїдають фруктозу.

Підсилювачі смаку, фарбники, ароматизатори.

Все це – обман органів почуттів дитини. Такими продуктами неможливо насититися і, як правило, діти можуть їсти їх нескінченно, не отримуючи жодної користі, лише порожні калорії. Часто за такими добавками ховається неякісна сировина. Смачне і натуральне не потрібно ароматизувати,

– пояснила Дар'я Лєвих.

Вибираючи продукти харчування, слід уважно читати етикетку / Фото Pixabay

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Цукрозамінники, особливо аспартам (E951). За словами лікарки, ці компоненти обманюють підшлункову і порушують обмін вуглеводів. Крім того, аспартам може викликати головний біль, втому, порушення пам'яті та навіть сліпоту.

Вибирайте натуральні продукти – так ви зможете бути впевненими в безпеці / Фото Pixabay