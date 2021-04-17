ТОП-10 простих правил, які допоможуть бути в формі
Якщо ви поставили собі за мету привести себе в форму, важливо дотримуватися деяких правил. Вони допоможуть завжди бути на висоті.
Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
В першу чергу потрібно змінити звичний спосіб життя. 10 головних правил для ідеальної форми назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
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Що робити після того, як закінчилася програма харчування? Ви отримали свій бажаний результат і тепер не знаєте, як його втримати? Все просто. Якщо ви повернетеся до звичайного для себе способу життя, нічого доброго не буде, і рано чи пізно ви втратите свій результат,
– зазначила Усенко.
ТОП-10 правил для ідеальної форми
- Щодня п'ємо чисту воду (30 мілілітрів на кілограм ваги).
- Все їмо з овочами – на день їх має бути від 400 до 700 грамів.
- Щодня з'їдаємо 1 фрукт.
- Раціон має складатися з 3-4 прийомів їжі без під'їдання.
- Фізична активність. Щодня ви повинні ходити не менше 10 000 кроків.
- Інтервал між вечерею і сніданком має становити не менше, ніж 12 годин.
- Піца, бургер і інша подібна їжа може бути не частіше, ніж раз на тиждень.
- Раціон повинен складатися з простих продуктів, але бути різноманітним.
- Тренування – не рідше 1-2 разів на тиждень.
- Сон. Пам'ятайте, що якісний відпочинок є основою здоров'я.
Кілька простих правил допоможуть залишатися у відмінній формі / Фото Pixabay
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Ці правила можна використовувати як ті, що "закріплюють", після отримання результату, так і починати з них – це база, це основа. Ці пункти кожен може виконувати абсолютно безкоштовно і абсолютно нативно. Їх легко впровадити у своє життя, потрібно просто трохи сфокусуватися,
– резюмувала Ольга Усенко.
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