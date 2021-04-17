Багато хто вважає, що жирна риба може нашкодити фігурі. Однак це твердження хибне, адже головне – кількість з'їденого.

Жирна риба містить багато Омега-3, що корисно позначається на здоров'ї. Як часто потрібно їсти жирну рибу і як смачно її приготувати – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Їсти жирну рибу не тільки можна, але й треба! Особливо у віці 40+. У жирній рибі міститься багато Омега-3, що важливо для шкіри та збереження молодості,

– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що нестача Омега-3 призводить до ламкості волосся і нігтів, сухості шкіри, себореї і дерматозів, порушення роботи сальних залоз.

Для того щоб підтримувати рівень Омега-3, жирну рибу потрібно їсти не рідше, ніж двічі на тиждень.

1. Червона риба в яєчній заливці

На 100 грамів: 132.8 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 16,36/6,3/2,54.

Інгредієнти:

Філе червоної риби – 700 грамів.

Цибуля ріпчаста – 2 штуки.

Олія – 1 столова ложка.

Соус соєвий – 1 столова ложка.

Яйце – 3 штуки.

Молоко – 50 мілілітрів.

Як приготувати:

Розігріваємо олію та обсмажуємо нарізану цибулю.

Очищену рибу нарізаємо на невеликі шматки, кладемо в миску, додаємо сіль, перець, за бажанням – соєвий соус. Все перемішуємо і залишаємо хвилин на 15.

Збиваємо яйця з молоком і розігріваємо духовку.

Рибу викладаємо у форму з обсмаженою цибулею і заливаємо яєчно-молочною масою.

Відправляємо у розігріту духовку на 20 – 25 хвилин при температурі 200 градусів.

Перед подачею прикрашаємо зеленню.

Жирну рибу рекомендується їсти двічі на тиждень / Фото Pixabay

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2. Скумбрія з цибулею і морквою

На 100 грамів: 145 кКал.

БЖВ: 6,5/10,1/6,9.

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 штуки.

Ріпчасту цибулю – 1 штука.

Морква – 1 штука.

Томатна паста – 2 столові ложки.

Сіль, спеції – за смаком.

Рослинна олія – 2 столові ложки.

Зелень для прикраси – за смаком.

Як приготувати:

Очищаємо рибу і нарізаємо на порційні шматочки.

Овочі чистимо, подрібнюємо і обсмажуємо на сковороді на невеликому вогні. Зверху викладаємо шматочки риби.

Накриваємо сковороду кришкою і залишаємо на 10 хвилин на маленькому вогні.

Перемішуємо скумбрію з овочами та додаємо томатну пасту.

Тушкуємо ще 15 хвилин і знімаємо з вогню.

Смачна скумбрія стане відмінною вечерею​ / Фото svoimirykami