Кому нужно есть жирную рыбу и как ее вкусно приготовить: 2 рецепта
Многие считают, что жирная рыба может навредить фигуре. Однако это утверждение ошибочно, ведь главное – количество съеденного.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Жирная рыба содержит много Омега-3, что полезно сказывается на здоровье. Как часто нужно есть жирную рыбу и как вкусно ее приготовить – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Есть жирную рыбу не только можно, но и нужно! Особенно в возрасте 40+. В жирной рыбе содержится много Омега-3, что важно для кожи и сохранения молодости,
– отметила Медушкина.
Она пояснила, что нехватка Омега-3 приводит к ломкости волос и ногтей, сухости кожи, себорее и дерматозам, нарушение работы сальных желез.
Для того чтобы поддерживать уровень Омега-3, жирную рыбу нужно есть не реже, чем два раза в неделю.
1. Красная рыба в яичной заливке
На 100 грамм: 132.8 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 16,36/6,3/2,54.
Ингредиенты:
- Филе красной рыбы – 700 грамм.
- Лук репчатый – 2 штуки.
- Масло растительное – 1 столовая ложка.
- Соус соевый – 1 столовая ложка.
- Яйцо – 3 штуки.
- Молоко – 50 миллилитров.
Как приготовить:
- Разогреваем растительное масло и обжариваем нарезанный лук.
- Очищенную рыбу нарезаем на небольшие куски, кладем в миску, добавляем соль, перец, по желанию – соевый соус. Все перемешиваем и оставляем минут на 15.
- Взбиваем яйца с молоком и разогреваем духовку.
- Рыбу выкладываем в форму с обжаренным луком и заливаем яично-молочной массой. Отправляем в разогретую духовку на 20 – 25 минут при температуре 200 градусов.
- Перед подачей украшаем зеленью.
Жирную рыбу рекомендуется есть два раза в неделю / Фото Pixabay
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2. Скумбрия с луком и морковью
На 100 грамм: 145 кКал.
БЖУ: 6,5/10,1/6,9.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 штуки.
- Репчатый лук – 1 штука.
- Морковь – 1 штука.
- Томатная паста – 2 столовых ложки.
- Соль, специи – по вкусу.
- Растительное масло – 2 столовых ложки.
- Зелень для украшения – по вкусу.
Как приготовить:
- Очищаем рыбу и нарезаем на порционные кусочки.
- Овощи чистим, измельчаем и обжариваем на сковороде на небольшом огне. Сверху выкладываем кусочки рыбы.
- Накрываем сковороду крышкой и оставляем на 10 минут томиться на маленьком огне.
- Перемешиваем скумбрию с овощами и добавляем томатную пасту.
- Тушим еще 15 минут и снимаем с огня.
Вкусная скумбрия станет отличным ужином / Фото svoimirykami
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