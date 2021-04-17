Многие считают, что жирная рыба может навредить фигуре. Однако это утверждение ошибочно, ведь главное – количество съеденного.

Жирная рыба содержит много Омега-3, что полезно сказывается на здоровье. Как часто нужно есть жирную рыбу и как вкусно ее приготовить – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Есть жирную рыбу не только можно, но и нужно! Особенно в возрасте 40+. В жирной рыбе содержится много Омега-3, что важно для кожи и сохранения молодости,

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что нехватка Омега-3 приводит к ломкости волос и ногтей, сухости кожи, себорее и дерматозам, нарушение работы сальных желез.

Для того чтобы поддерживать уровень Омега-3, жирную рыбу нужно есть не реже, чем два раза в неделю.

1. Красная рыба в яичной заливке

На 100 грамм: 132.8 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 16,36/6,3/2,54.

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 700 грамм.

Лук репчатый – 2 штуки.

Масло растительное – 1 столовая ложка.

Соус соевый – 1 столовая ложка.

Яйцо – 3 штуки.

Молоко – 50 миллилитров.

Как приготовить:

Разогреваем растительное масло и обжариваем нарезанный лук.

Очищенную рыбу нарезаем на небольшие куски, кладем в миску, добавляем соль, перец, по желанию – соевый соус. Все перемешиваем и оставляем минут на 15.

Взбиваем яйца с молоком и разогреваем духовку.

Рыбу выкладываем в форму с обжаренным луком и заливаем яично-молочной массой. Отправляем в разогретую духовку на 20 – 25 минут при температуре 200 градусов.

Перед подачей украшаем зеленью.

Жирную рыбу рекомендуется есть два раза в неделю / Фото Pixabay

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2. Скумбрия с луком и морковью

На 100 грамм: 145 кКал.

БЖУ: 6,5/10,1/6,9.

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 штуки.

Репчатый лук – 1 штука.

Морковь – 1 штука.

Томатная паста – 2 столовых ложки.

Соль, специи – по вкусу.

Растительное масло – 2 столовых ложки.

Зелень для украшения – по вкусу.

Как приготовить:

Очищаем рыбу и нарезаем на порционные кусочки.

Овощи чистим, измельчаем и обжариваем на сковороде на небольшом огне. Сверху выкладываем кусочки рыбы.

Накрываем сковороду крышкой и оставляем на 10 минут томиться на маленьком огне.

Перемешиваем скумбрию с овощами и добавляем томатную пасту.

Тушим еще 15 минут и снимаем с огня.

Вкусная скумбрия станет отличным ужином / Фото svoimirykami