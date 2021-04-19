Багато жінок впевнені, що причиною їхньої зайвої ваги є гормони. Однак найчастіше набір надлишкових кілограмів провокує неправильне харчування і відсутність фізичної активності.

Своєю чергою гормони також можуть впливати на вагу людини. Які саме і як – розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Які гормони впливають на вагу

Естроген. За словами фахівчині, недолік естрогену може призвести до ожиріння і гіпертонії. В такому випадку жир відкладається на животі. Соматотропін. Якщо рівень цього гормону знижений, в організмі сповільнюються всі процеси, після чого людина набирає вагу. Кортизол. Його рівень підвищують недолік сну і стресові ситуації. Тестостерон. Зниження тестостерону, за словами нутриціологині, стає причиною уповільнення обміну речовин і набору ваги. Мелатонін. Простими словами, це – гормон сну. Якщо ви погано спите, це може привести до набору ваги.

Деякі гормони можуть стати причиною набору ваги / Фото ggym

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Тиреоїдні гормони

Набір ваги також можуть викликати проблеми зі щитовидною залозою. Якщо низький рівень гормонів щитовидки, розщеплення жирів сповільнюється,

– пояснила Світлана Нікітчук.

Грелін. Цей гормон виробляється в шлунково-кишковому тракті, і відповідає за відчуття голоду. Інсулін виробляється підшлунковою залозою і грає важливу роль в жировому обміні. Прогестерон. Знижений рівень прогестерону призводить до затримки рідини в організмі, що стає причиною зайвих кілограмів. Лептін – гормон, який регулює апетит і відповідає за енергетичний обмін.

Що робити, щоб тримати всіх братів у тонусі? Все банально і просто: оберігайте себе від стресу, складайте список справ, знайдіть хобі, більше відпочивайте, дотримуйтесь правильного режиму сну, відмовтеся від шкідливих продуктів і алкоголю,

– резюмувала Світлана Нікітчук.