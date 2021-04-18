Щодня кожна жінка задається питанням, що приготувати на вечерю. Вечірній прийом їжі повинен бути не тільки смачним, але й корисним.

Також має значення час вечері. Що їсти ввечері та в який час – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Думаю, ви вже не раз чули рекомендацію, що вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Але чому саме такий інтервал часу? Це пов'язано з гормональною системою нашого організму, роботою травної системи. Вечірньої пори у нас повинні активізуватися "нічні гормони": мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби,

– зазначила Фус.

Вона пояснила, що злагоджена робота гормонів можлива тільки при дотриманні режиму харчування і сну. Важливо лягати спати в той же день, коли прокинулися. Оптимальний час – 23:00.

Що і коли їсти ввечері

Згідно з циркадними ритмами, підшлункова залоза має знижувати свою активність не пізніше 21:00 (рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові). На формування і перетравлення харчової грудки необхідно близько 3-4 годин, в залежності від того, які продукти ви вибрали на вечерю,

– пояснила дієтологиня.

Таким чином, ті, хто хоче позбутися зайвої ваги або просто бути здоровим, повинен вечеряти за 3-4 години до сну, а саме о 19-20:00.

На вечерю обов'язково повинні бути овочі / Фото Pixabay

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Як підібрати продукти

Вечеря повинна бути ситною і комфортною. За словами Світлани Фус, краще для вечірнього прийому підбирати білок і овочі. Легкозасвоюваний білок – це риба, птиця, яйця. Також важливо вживати овочі. Якщо після сирих ви відчуваєте дискомфорт, готуйте їх на пару або запікайте. До вечері додавайте й жири. Для ситості можна додати кашу або цільнозерновий хліб (близько 50 грамів). Пам'ятайте, що крупи потрібно вибирати з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа.

Продукти для вечері вибирайте, виходячи з реакції організму на їжу / Фото Pixabay

Світлана Фус підкреслила, що якщо дотримуватися цих рекомендацій, можна не тільки поліпшити стан здоров'я, а й утримати вагу на потрібній позначці.