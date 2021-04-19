Что быстро приготовить любителям яиц: вкусный рецепт шакшуки
Очень многие люди предпочитают на завтрак блюда из яиц. Однако всем знакомые рецепты быстро приедаются и надоедают.
Источник:Інстаграм Світлани Фус
На помощь приходят оригинальные блюда, которые помогут разнообразить рацион. Одним из таких является шакшука, рецептом которой поделилась диетолог Светлана Фус.
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Шакшука
Что понадобится:
- Яйца – 2 штуки.
- Помидоры – 2штуки.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Перец болгарский – 1 штука.
- Лук репчатый – 1 штука.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Оливковое масло.
Шакшука – идеальное быстрое блюдо для завтрака / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Лук и чеснок очищаем и мелко нарезаем. Обжариваем на сковороде.
- Добавляем мелко нарезанный перец, очищенные и нарезанные дольками помидоры.
- Добавляем соль, перец и специи по вкусу и тушим 15 минут.
- Делаем углубления в овощах и вбиваем туда яйца (важно: желток должен остаться целым). Накрываем крышкой и готовим до затвердения белка.
Шакшука понравится всем, кто любит яйца на завтрак / Фото vkuso
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