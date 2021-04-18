В Великий пост хочется побаловать себя чем-то новеньким и вкусным. Для этого существуют новые рецепты, которые разнообразят рацион.

Одним из таких является постный пирог из чечевицы. Как его приготовить – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Постный чечевичный пирог

Что понадобится:

Чечевица – 200 грамм.

Кокосовые сливки – 50 грамм.

Морковь – 2 штуки.

Лук – 1 штука.

Чеснок – 3 зубчика.

Кукурузная мука – 4-5 столовых ложек.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Куркума – по вкусу.

Оливковое масло – 1 столовая ложка.

Вкусный пирог из чечевицы можно есть в пост / Фото Pixabay

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Как готовить: