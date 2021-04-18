Как приготовить вкусный постный пирог: рецепт от фитнес-тренера
В Великий пост хочется побаловать себя чем-то новеньким и вкусным. Для этого существуют новые рецепты, которые разнообразят рацион.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из таких является постный пирог из чечевицы. Как его приготовить – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Постный чечевичный пирог
Что понадобится:
- Чечевица – 200 грамм.
- Кокосовые сливки – 50 грамм.
- Морковь – 2 штуки.
- Лук – 1 штука.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Кукурузная мука – 4-5 столовых ложек.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Куркума – по вкусу.
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
Вкусный пирог из чечевицы можно есть в пост / Фото Pixabay
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Как готовить:
- Чечевицу отвариваем.
- Лук и морковку пассируем на медленном огне, добавляем оливковое масло и чеснок, тушим несколько минут.
- Чечевицу перебиваем погружным блендером.
- Добавляем к чечевице сливки, овощи, куркуму и муку. Все солим и перчим.
- Выпекаем пирог в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
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