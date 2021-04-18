Як приготувати смачний пісний пиріг: рецепт від фітнес-тренерки
У Великий піст хочеться побалувати себе чимось новеньким і смачним. Для цього існують нові рецепти, які урізноманітнюють раціон.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Одним з таких є пісний пиріг з сочевиці. Як його приготувати – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Пісний сочевичний пиріг
Що знадобиться:
- Сочевиця – 200 грамів.
- Кокосові вершки – 50 грамів.
- Морква – 2 штуки.
- Цибуля – 1 штука.
- Часник – 3 зубчики.
- Кукурудзяне борошно – 4-5 столових ложок.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
- Куркума – за смаком.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
Смачний пиріг із сочевиці можна їсти в піст / Фото Pixabay
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Як готувати:
- Сочевицю відварюємо.
- Цибулю та моркву пасеруємо на повільному вогні, додаємо оливкову олію і часник, тушкуємо кілька хвилин.
- Сочевицю перебиваємо занурювальним блендером.
- Додаємо до сочевиці вершки, овочі, куркуму і борошно. Все солимо і перчимо.
- Випікаємо пиріг у духовці 30 хвилин за температури 180 градусів.
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