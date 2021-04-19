Що швидко приготувати любителям яєць: смачний рецепт шакшуки
Дуже багато людей обирають на сніданок страви з яєць. Однак всім знайомі рецепти швидко приїдаються та набридають.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
На допомогу приходять оригінальні страви, які допоможуть урізноманітнити раціон. Одним з таких є шакшука, рецептом якої поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Шакшука
Що знадобиться:
- Яйця – 2 штуки.
- Помідори – 2 штуки.
- Часник – 1 зубчик.
- Перець болгарський – 1 штука.
- Цибуля ріпчаста – 1 штука.
- Зелень – за смаком.
- Сіль – за смаком.
- Спеції – за смаком.
- Оливкова олія.
Шакшука – ідеальна швидка страва для сніданку / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Цибулю і часник очищаємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо на сковороді.
- Додаємо дрібно нарізаний перець, очищені та нарізані часточками помідори.
- Додаємо сіль, перець і спеції за смаком і тушкуємо 15 хвилин.
- Робимо поглиблення в овочах і вбиваємо туди яйця (важливо: жовток повинен залишитися цілим). Накриваємо кришкою і готуємо до затвердіння білка.
Шакшука сподобається всім, хто любить яйця на сніданок / Фото vkuso
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