Як вписати солодке в раціон, щоб худнути: 5 порад
Навіть якщо ви вирішили позбутися від кількох зайвих кілограмів, це не є приводом відмовлятися від улюблених солодощів. Головне – правильно вписати їх у свій раціон.
Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
Важливо дотримуватися лише кількох правил, щоб продовжувати худнути. Як правильно їсти солодощі – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Є 2 основні підходи: з'їдати солодке після основного прийому їжі, щоб не провокувати різкий стрибок глюкози в крові, і з'їдати солодке як окремий прийом їжі або перед основним прийомом їжі. На практиці я б ще підключила відчуття,
– зазначила Усенко.
Вона пояснила, що в солодощах немає клітковини, тому вони швидко засвоюються і викликають бажання знову поїсти.
У такій ситуації важливо орієнтуватися на свої відчуття. Кращим варіантом є вживання солодкого після основного прийому їжі. Коли ти ситий, ймовірність з'їсти багато випічки або шоколаду наближається до нуля.
Солодощі можна їсти навіть при схудненні / Фото Pixabay
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Як правильно їсти солодке
- До 17:00.
- Не щодня.
- Після повноцінного прийому їжі.
- Порція повинна бути до 50 грамів.
- Для того щоб худнути або підтримувати вагу, солодощі мають вписуватися в добову норму КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи).
Ольга Усенко пояснила, що 80% раціону має бути раціональним і здоровим. У такому разі можна іноді дозволяти собі ласощі без шкоди для фігури. При цьому солодощі можуть бути різними, головне, щоб вони доставляли вам задоволення.
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