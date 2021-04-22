Многие люди являются поклонниками блюд из яиц. Готовить яйца можно разными способами.

Однако существует 4 оптимальных способа приготовления яиц, которые сохраняют полезные свойства продукта. Подробнее о них рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Этот продукт есть в каждом доме. Яйца – дешевая, но невероятно питательная еда. Они содержат относительно мало калорий, но в них много: белка, витаминов, микроэлементов, есть полезные жиры,

– отметила Усенко.

Важно учитывать, что способ приготовления яиц может повлиять на их питательность.

Способы приготовления яиц

варка;

пашот;

жарка;

запекание;

скрембл;

омлет;

в микроволновке.

Однако некоторые факторы ухудшают нутритивную ценность яиц. В частности, это:

длительное приготовление; высокая температура; сильный огонь.

Омлет – блюдо, которое сохраняет пользу яиц / Фото Pixabay

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В связи с этим, по словам нутрициолога, для того чтобы сохранить питательность и ценность яиц, подойдет варка, пашот, скрембл и омлет.

Яйца-пашот – это быстро, вкусно и полезно / Фото Pixabay

Чтобы яйца были максимально полезными, выберите низкокалорийный метод приготовления (варка/пашот), смешайте их с овощами (скрембл/омлет). Можно еще жарить в термостабильном масле и не пережаривать, но только не каждый день,

– резюмировала Ольга Усенко.