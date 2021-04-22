Как вкусно приготовить яйца: ТОП-4 полезных варианта
Многие люди являются поклонниками блюд из яиц. Готовить яйца можно разными способами.
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
Однако существует 4 оптимальных способа приготовления яиц, которые сохраняют полезные свойства продукта. Подробнее о них рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Этот продукт есть в каждом доме. Яйца – дешевая, но невероятно питательная еда. Они содержат относительно мало калорий, но в них много: белка, витаминов, микроэлементов, есть полезные жиры,
– отметила Усенко.
Важно учитывать, что способ приготовления яиц может повлиять на их питательность.
Способы приготовления яиц
- варка;
- пашот;
- жарка;
- запекание;
- скрембл;
- омлет;
- в микроволновке.
Однако некоторые факторы ухудшают нутритивную ценность яиц. В частности, это:
- длительное приготовление;
- высокая температура;
- сильный огонь.
Омлет – блюдо, которое сохраняет пользу яиц / Фото Pixabay
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В связи с этим, по словам нутрициолога, для того чтобы сохранить питательность и ценность яиц, подойдет варка, пашот, скрембл и омлет.
Яйца-пашот – это быстро, вкусно и полезно / Фото Pixabay
Чтобы яйца были максимально полезными, выберите низкокалорийный метод приготовления (варка/пашот), смешайте их с овощами (скрембл/омлет). Можно еще жарить в термостабильном масле и не пережаривать, но только не каждый день,
– резюмировала Ольга Усенко.
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