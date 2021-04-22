Чітміл: що це таке і чи допомагає він схуднути
Чітміл – поняття, яке чули всі, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів. Це можливість з'їсти щось "заборонене" раз на тиждень чи місяць.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Багато хто вважає, що таким чином можна схуднути. Як насправді "працює" чітміл – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Багато хто з вас чув таке поняття, як "чітміл". Суть полягає в тому, що раз на тиждень ви можете дозволити собі з'їсти не зовсім корисний продукт – шматочок шоколадки, круасан, бургер і т.д. Сьогодні хочу розібратися разом з вами, чи дійсно такий прийом допомагає обдурити організм і прискорює схуднення,
– зазначила Боржемська.
Особливості чітміла
- Фітнес-тренерка пояснила, що чітміл науково ніяк не обґрунтований. Застосовуватися він став культуристами як метод для зниження ваги. Але важливо розуміти, що вони "харчуються за певною схемою, суворо дотримуючись спортивної дієти".
- За словами дієтологів, чітміл чинить серйозне навантаження на організм. Однак, якщо людина завжди правильно харчується і веде здоровий спосіб життя, то чітміл не позначиться на обміні речовин і не зашкодить фігурі.
- На чітмілі можна схуднути. Водночас важливо розуміти, що йтиме не жир, а вода або м'язи. Від жиру можна позбутися лише тоді, коли витрачається більше калорій, ніж споживається.
Іноді можна дозволити собі щось шкідливе / Фото Pixabay
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Кому не підійде чітміл
- Людям з дуже великою надмірною вагою.
- Тим, у кого немає фізичних навантажень.
- Якщо є харчова залежність і кількість з'їденого не контролюється.
- Якщо напруга виникає за кілька днів до заповітного чітміла.
Марина Боржемська також дала кілька порад, які допоможуть грамотно схуднути:
- Відмовтеся від чітмілів.
- Насолоджуйтеся натуральною їжею.
- Знайдіть собі захоплення, яке відверне від їжі, – прогулянки, нове хобі тощо.
- Почніть змінювати свій раціон, поступово прибираючи шкідливі продукти.
- Красиво сервіруйте тарілки – так буде приємніше їсти.
- Не сваріть себе за зриви – іноді правила можна порушувати.
- Додайте в раціон різні фрукти.
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