Читмил: что это такое и помогает ли он похудеть
Читмил – понятие, которое слышали все, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Это возможность съесть что-то "запрещенное" раз в неделю или месяц.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Многие считают, что таким образом можно похудеть. Как на самом деле "работает" читмил – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Многие из вас слышали такое понятие, как "читмил". Суть заключается в том, что раз в неделю вы можете позволить себе скушать не совсем полезный продукт – кусочек шоколадки, круассан, бургер и т.д. Сегодня хочу разобраться вместе с вами, действительно ли такой прием помогает обмануть организм и ускоряет похудение,
– отметила Боржемская.
Особенности читмила
- Фитнес-тренер пояснила, что читмил научно никак не обоснован. Применяться он стал культуристами как метод для сброса веса. Но важно понимать, что они "питаются по определенной схеме, строго следуя спортивной диете".
- По словам диетологов, читмил оказывает серьезную нагрузку на организм. Однако, если человек всегда правильно питается и ведет здоровый образ жизни, то читмил не скажется на обмене веществ и не навредит фигуре.
- На читмиле можно похудеть. В то же время важно понимать, что будет уходить не жир, а вода или мышцы. От жира можно избавиться только тогда, когда расходуется больше калорий, чем потребляется.
Иногда можно позволить себе что-то вредное / Фото Pixabay
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Кому не подойдет читмил
- Людям с очень большим избыточным весом.
- Тем, у кого нет физических нагрузок.
- Если есть пищевая зависимость и количество съеденного не контролируется.
- Если напряжение возникает за несколько дней до заветного читмила.
Марина Боржемская также дала несколько советов, которые помогут грамотно похудеть:
- Откажитесь от читмилов.
- Наслаждайтесь натуральной пищей.
- Найдите себе увлечение, которое отвлечет от еды, – прогулки, новое хобби и пр.
- Начните менять свой рацион, постепенно убирая вредные продукты.
- Красиво сервируйте тарелки – так будет приятнее есть.
- Не ругайте себя за срывы – иногда правила можно нарушать.
- Добавьте в рацион различные фрукты.
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