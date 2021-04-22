Читмил – понятие, которое слышали все, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Это возможность съесть что-то "запрещенное" раз в неделю или месяц.

Многие считают, что таким образом можно похудеть. Как на самом деле "работает" читмил – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Интересно Как вкусно приготовить яйца: ТОП-4 полезных варианта

Многие из вас слышали такое понятие, как "читмил". Суть заключается в том, что раз в неделю вы можете позволить себе скушать не совсем полезный продукт – кусочек шоколадки, круассан, бургер и т.д. Сегодня хочу разобраться вместе с вами, действительно ли такой прием помогает обмануть организм и ускоряет похудение,

– отметила Боржемская.

Особенности читмила

Фитнес-тренер пояснила, что читмил научно никак не обоснован. Применяться он стал культуристами как метод для сброса веса. Но важно понимать, что они "питаются по определенной схеме, строго следуя спортивной диете".

Применяться он стал культуристами как метод для сброса веса. Но важно понимать, что они "питаются по определенной схеме, строго следуя спортивной диете". По словам диетологов, читмил оказывает серьезную нагрузку на организм. Однако, если человек всегда правильно питается и ведет здоровый образ жизни, то читмил не скажется на обмене веществ и не навредит фигуре.

на организм. Однако, если человек всегда правильно питается и ведет здоровый образ жизни, то читмил не скажется на обмене веществ и не навредит фигуре. На читмиле можно похудеть. В то же время важно понимать, что будет уходить не жир, а вода или мышцы. От жира можно избавиться только тогда, когда расходуется больше калорий, чем потребляется.

Иногда можно позволить себе что-то вредное / Фото Pixabay

Полезно Какой утренний ритуал подарит стройность и здоровье: простой лайфхак

Кому не подойдет читмил

Людям с очень большим избыточным весом. Тем, у кого нет физических нагрузок. Если есть пищевая зависимость и количество съеденного не контролируется. Если напряжение возникает за несколько дней до заветного читмила.

Марина Боржемская также дала несколько советов, которые помогут грамотно похудеть: