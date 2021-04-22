Какой утренний ритуал подарит стройность и здоровье: простой лайфхак
Каждый человек хочет быть здоровым, стройным и наполненным сил в течение дня. Для этого следует соблюдать простой ритуал по утрам.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Чистая вода с лимоном натощак поможет проснуться и подарит заряд бодрости. Подробнее о пользе такой привычки рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Каждое утро я первым делом после пробуждения наливаю себе стакан воды и кладу туда дольку лимона. Это помогает проснуться и заряжает бодростью. Кроме того, лимонная вода – это полезно,
– отметила Кален.
Почему важно пить воду с лимоном по утрам
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Похудение и очищение организма
По словам эксперта, после выпитой на голодный желудок воды с лимоном, происходит выброс желчи. Если в желудке есть остатки вечерней пищи, желчь и лимонный сок помогут им перевариться. Это также поможет очиститься от шлаков и снизить вес.
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Улучшение внешнего вида кожи
Лимонная вода содержит витамины и антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожи и замедляют процессы старения. Этот утренний ритуал поможет вам убрать мелкие морщины и продлить молодость.
Лимонную воду нужно пить натощак / Фото Pixabay
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Здоровье суставов
Эксперт пояснила, что регулярное употребление лимона позволит быстрее вывести из организма мочевую кислоту, которая может накапливаться в суставах и вызывать воспаления.
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Улучшения иммунитета
Вода с лимоном компенсирует потерю витамина С и помогает организму бороться с вирусами. Кроме того, калий, который содержится в напитке, поддерживает водно-солевой баланс в организме.
Но есть у этого вкусного напитка и противопоказания: не стоит пить воду с лимоном тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником или аллергия на лимон. Также чрезмерное потребление этого напитка может испортить эмаль зубов, поэтому чистите зубы после каждого выпитого стакана лимонной воды,
– резюмировала Елена Кален.
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