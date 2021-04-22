Каждый человек хочет быть здоровым, стройным и наполненным сил в течение дня. Для этого следует соблюдать простой ритуал по утрам.

Чистая вода с лимоном натощак поможет проснуться и подарит заряд бодрости. Подробнее о пользе такой привычки рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Каждое утро я первым делом после пробуждения наливаю себе стакан воды и кладу туда дольку лимона. Это помогает проснуться и заряжает бодростью. Кроме того, лимонная вода – это полезно,

– отметила Кален.

Почему важно пить воду с лимоном по утрам

Похудение и очищение организма

По словам эксперта, после выпитой на голодный желудок воды с лимоном, происходит выброс желчи. Если в желудке есть остатки вечерней пищи, желчь и лимонный сок помогут им перевариться. Это также поможет очиститься от шлаков и снизить вес.

Улучшение внешнего вида кожи

Лимонная вода содержит витамины и антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожи и замедляют процессы старения. Этот утренний ритуал поможет вам убрать мелкие морщины и продлить молодость.

Лимонную воду нужно пить натощак / Фото Pixabay

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Здоровье суставов

Эксперт пояснила, что регулярное употребление лимона позволит быстрее вывести из организма мочевую кислоту, которая может накапливаться в суставах и вызывать воспаления.

Улучшения иммунитета

Вода с лимоном компенсирует потерю витамина С и помогает организму бороться с вирусами. Кроме того, калий, который содержится в напитке, поддерживает водно-солевой баланс в организме.

Но есть у этого вкусного напитка и противопоказания: не стоит пить воду с лимоном тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником или аллергия на лимон. Также чрезмерное потребление этого напитка может испортить эмаль зубов, поэтому чистите зубы после каждого выпитого стакана лимонной воды,

– резюмировала Елена Кален.