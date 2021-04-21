Как отследить динамику похудения: 3 легких способа
Девушки и мужчины, которые пытаются похудеть, наиболее часто отслеживают прогресс по цифрам на весах. Однако этот метод нельзя назвать самым показательным.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Даже если вес остановился, это не значит, что фигура не меняется. Какие способы помогут четко отследить динамику похудения – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Как отследить динамику похудения? Думаете, ответ очевиден? Но я регулярно сталкиваюсь с тем, что девушки не могут объективно оценить свой результат, зацикливаясь на одном параметре – вес. Взвешиваясь по два раза на день, не удивляйтесь, что похудение навевает на вас тоску! Хочется видеть снижение, а там цифры скачут +/-1 килограмм. При этом внешний вид уже изменился, но радоваться некому – вы в это время переживаете, что заветный минус сегодня не случился,
– отметила Медушкина.
3 способа отследить изменения в теле
1. Правильное взвешивание
По словам фитнес-тренера, взвешиваться необходимо 1 раз в неделю, утром в одно время и натощак. Оптимальное похудение в неделю – 500 – 700 граммов (0,5 – 1% от текущего веса).
2. Замеры
При похудении обязательно нужно вести записи объемов. Во время замеров ничего не втягивайте и не напрягайте. Замеры нужно снимать 1 раз в неделю, в одних точках:
- грудь, талия, бедра;
- руки и ноги (следует измерять обе руки и обе ноги);
- объем под грудью и по линии пупка.
Отследить похудение можно не только с помощью взвешивания / Фото lifehacker
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Замеры позволяют увидеть похудение тогда, когда цифры на весах упорно молчат. Это связано с тем, что жир – ткань легкая, но объемная. А мышечная ткань при меньшем объеме весит больше. Вот и итог – жир ушел, а минуса в весе нет, но по сантиметрам вы увидите изменения,
– уточнила Екатерина Медушкина.
3. Фотографирование
По словам фитнес-эксперта, фото являются самым показательным отчетом в разрезе длительного времени. Фотографироваться нужно при хорошем освещении в одном белье и 1 раз в неделю.
Снимки должны быть в трех ракурсах – в профиль, анфас и со спины. Также для детального анализа можно сделать фото проблемных зон.
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