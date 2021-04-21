Як відстежити динаміку схуднення: 3 легких способи
Дівчата і чоловіки, які намагаються схуднути, найбільш часто відслідковують прогрес за цифрами на вагах. Однак цей метод не можна назвати найпоказовішим.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Навіть якщо вага зупинилася, це не означає, що фігура не змінюється. Які способи допоможуть чітко відстежити динаміку схуднення розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Як відстежити динаміку схуднення? Думаєте, відповідь очевидна? Але я регулярно стикаюся з тим, що дівчата не можуть об'єктивно оцінити свій результат, зациклюючись на одному параметрі – вага. Зважуючись двічі на день, не дивуйтеся, що схуднення навіває на вас тугу! Хочеться бачити зниження, а там цифри скачуть +/-1 кілограм. При цьому зовнішній вигляд вже змінився, але радіти немає кому – ви в цей час переживаєте, що заповітний мінус сьогодні не трапився,
– зазначила Медушкіна.
3 способи відстежити зміни в тілі
1. Правильне зважування
За словами фітнес-тренерки, зважуватися необхідно 1 раз на тиждень, вранці в один час і натщесерце. Оптимальне схуднення за тиждень – 500 – 700 грамів (0,5 – 1% від поточної ваги).
2. Заміри
При схудненні обов'язково потрібно вести записи об'ємів. Під час замірів нічого не втягуйте і не напружуйте. Заміри потрібно знімати 1 раз на тиждень, в одних точках:
- груди, талія, стегна;
- руки і ноги (слід вимірювати обидві руки й обидві ноги);
- об'єм під грудьми та по лінії пупка.
Відстежити схуднення можна не тільки за допомогою зважування / Фото lifehacker
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Заміри дозволяють побачити схуднення тоді, коли цифри на вагах наполегливо мовчать. Це пов'язано з тим, що жир – тканина легка, але об'ємна. А м'язова тканина при меншому об'ємі важить більше. Ось і результат – жир пішов, а мінуса у вазі немає, але по сантиметрах ви побачите зміни,
– уточнила Катерина Медушкіна.
3. Фотографування
За словами фітнес-експертки, фото є найпоказовішим звітом у розрізі тривалого часу. Фотографуватися потрібно при хорошому освітленні в одній білизні й 1 раз на тиждень.
Знімки мають бути в трьох ракурсах – в профіль, анфас і зі спини. Також для детального аналізу можна зробити фото проблемних зон.
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