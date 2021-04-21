Дівчата і чоловіки, які намагаються схуднути, найбільш часто відслідковують прогрес за цифрами на вагах. Однак цей метод не можна назвати найпоказовішим.

Навіть якщо вага зупинилася, це не означає, що фігура не змінюється. Які способи допоможуть чітко відстежити динаміку схуднення розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як відстежити динаміку схуднення? Думаєте, відповідь очевидна? Але я регулярно стикаюся з тим, що дівчата не можуть об'єктивно оцінити свій результат, зациклюючись на одному параметрі – вага. Зважуючись двічі на день, не дивуйтеся, що схуднення навіває на вас тугу! Хочеться бачити зниження, а там цифри скачуть +/-1 кілограм. При цьому зовнішній вигляд вже змінився, але радіти немає кому – ви в цей час переживаєте, що заповітний мінус сьогодні не трапився,

– зазначила Медушкіна.

3 способи відстежити зміни в тілі

1. Правильне зважування

За словами фітнес-тренерки, зважуватися необхідно 1 раз на тиждень, вранці в один час і натщесерце. Оптимальне схуднення за тиждень – 500 – 700 грамів (0,5 – 1% від поточної ваги).

2. Заміри

При схудненні обов'язково потрібно вести записи об'ємів. Під час замірів нічого не втягуйте і не напружуйте. Заміри потрібно знімати 1 раз на тиждень, в одних точках:

груди, талія, стегна;

руки і ноги (слід вимірювати обидві руки й обидві ноги);

об'єм під грудьми та по лінії пупка.

Відстежити схуднення можна не тільки за допомогою зважування / Фото lifehacker

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Заміри дозволяють побачити схуднення тоді, коли цифри на вагах наполегливо мовчать. Це пов'язано з тим, що жир – тканина легка, але об'ємна. А м'язова тканина при меншому об'ємі важить більше. Ось і результат – жир пішов, а мінуса у вазі немає, але по сантиметрах ви побачите зміни,

– уточнила Катерина Медушкіна.

3. Фотографування

За словами фітнес-експертки, фото є найпоказовішим звітом у розрізі тривалого часу. Фотографуватися потрібно при хорошому освітленні в одній білизні й 1 раз на тиждень.

Знімки мають бути в трьох ракурсах – в профіль, анфас і зі спини. Також для детального аналізу можна зробити фото проблемних зон.