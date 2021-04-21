Преждевременное старение: 7 причин, которые должен знать каждый
Каждый человек хочет как можно дольше быть молодым и отсрочить старение. Для этого важно знать причины, которые влияют на внешний вид и здоровье.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Чаще всего речь идет о вредных привычках и других факторах. Подробнее о них рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Некоторые наши привычки и различные факторы являются основными причинами преждевременного старения,
– отметила Кален.
Какие причины и факторы приближают старение
- Курение. Всем известно, что это одна из самых распространенных вредных привычек. Токсические соединения, которые выделяются при курении сигарет, провоцируют появление морщин, сухость кожи и ее обвисание.
- Много солнца. Очень многие любят загорать и не задумываются о том, что длительное пребывание на солнце и солярий способствуют проникновению ультрафиолетовых лучей в кожу. Это также приводит к преждевременному старению.
- Алкоголь и кофе. Спиртные напитки являются причиной обезвоживания организма. Из-за этого кожа становится сухой, а также обвисает. Кофеин в избыточном количестве имеет аналогичный эффект.
- Недостаток сна. Именно сон является отличным средством для восстановления сил и ресурсов. В то же время недостаток сна, по словам эксперта, напрямую связан с ранним проявлением признаков преждевременного старения.
Хороший сон является залогом красоты и здоровья / Фото Pixabay
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- Рацион. Человек должен питаться сбалансировано. Чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов также приблизят старение.
- Хронический стресс. Постоянное напряжение и волнения приводят к воспалению в организме, а также бессонице. Это может быть причиной преждевременного старения.
- Гены. Эксперт пояснила, что в геноме человека закодирована информация об организме и его состоянии. Некоторые патологические генетические состояния связаны с преждевременным старением.
Когда мы знаем о факторах преждевременного старения, появляется понимание, что на большинство из них мы можем влиять самостоятельно и продлить свою молодость, если для нас это действительно важно,
– резюмировала Елена Кален.
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