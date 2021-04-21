Каждый человек хочет как можно дольше быть молодым и отсрочить старение. Для этого важно знать причины, которые влияют на внешний вид и здоровье.

Чаще всего речь идет о вредных привычках и других факторах. Подробнее о них рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Некоторые наши привычки и различные факторы являются основными причинами преждевременного старения,

– отметила Кален.

Какие причины и факторы приближают старение

Курение. Всем известно, что это одна из самых распространенных вредных привычек. Токсические соединения, которые выделяются при курении сигарет, провоцируют появление морщин, сухость кожи и ее обвисание. Много солнца. Очень многие любят загорать и не задумываются о том, что длительное пребывание на солнце и солярий способствуют проникновению ультрафиолетовых лучей в кожу. Это также приводит к преждевременному старению. Алкоголь и кофе. Спиртные напитки являются причиной обезвоживания организма. Из-за этого кожа становится сухой, а также обвисает. Кофеин в избыточном количестве имеет аналогичный эффект. Недостаток сна. Именно сон является отличным средством для восстановления сил и ресурсов. В то же время недостаток сна, по словам эксперта, напрямую связан с ранним проявлением признаков преждевременного старения.

Хороший сон является залогом красоты и здоровья / Фото Pixabay

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Рацион. Человек должен питаться сбалансировано. Чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов также приблизят старение. Хронический стресс. Постоянное напряжение и волнения приводят к воспалению в организме, а также бессонице. Это может быть причиной преждевременного старения. Гены. Эксперт пояснила, что в геноме человека закодирована информация об организме и его состоянии. Некоторые патологические генетические состояния связаны с преждевременным старением.

Когда мы знаем о факторах преждевременного старения, появляется понимание, что на большинство из них мы можем влиять самостоятельно и продлить свою молодость, если для нас это действительно важно,

– резюмировала Елена Кален.