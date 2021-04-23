Для тех, кто соблюдает Великий пост: тренер назвала необычный рецепт
До окончания Великого поста осталось чуть больше недели. Люди, которые его придерживаются, задаются вопросом, что еще можно приготовить.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из вариантов является свекла, тушеная с квашенной капустой. Вкусным рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Осталось меньше двух недель до окончания Великого поста. Делюсь с вами еще одним постным необычным рецептом,
– отметила Боржемская.
Свекла, тушеная с квашеной капустой
Ингредиенты:
- Свекла – 500 грамм.
- Квашеная капуста – 400 грамм.
- Лук – 1 штука.
- Томатная паста – 1 чайная ложка.
- Сахар – 1 столовая ложка.
- Растительное масло – 1 столовая ложка.
Постное блюдо можно приготовить быстро и вкусно / Фото Pixabay
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Как готовить:
- Лук очищаем и нарезаем кольцами.
- Печеную свеклу очищаем и нарезаем соломкой.
- Обжариваем в растительном масле вместе с луком.
- Квашеную капусту отжимаем, мелко нарезаем и тушим на сковороде под крышкой в растительном масле с добавлением томатной пасты.
- Соединяем капусту со свеклой, перемешиваем и прогреваем 5 минут.
- Добавляем сахар и специи по вкусу.
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