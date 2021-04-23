До окончания Великого поста осталось чуть больше недели. Люди, которые его придерживаются, задаются вопросом, что еще можно приготовить.

Одним из вариантов является свекла, тушеная с квашенной капустой. Вкусным рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская. Читайте Как вкусно приготовить яйца: ТОП-4 полезных варианта Осталось меньше двух недель до окончания Великого поста. Делюсь с вами еще одним постным необычным рецептом,

– отметила Боржемская. Свекла, тушеная с квашеной капустой Ингредиенты: Свекла – 500 грамм.

Квашеная капуста – 400 грамм.

Лук – 1 штука.

Томатная паста – 1 чайная ложка.

Сахар – 1 столовая ложка.

Растительное масло – 1 столовая ложка. Постное блюдо можно приготовить быстро и вкусно / Фото Pixabay Важно Читмил: что это такое и помогает ли он похудеть Как готовить: Лук очищаем и нарезаем кольцами.

Печеную свеклу очищаем и нарезаем соломкой.

Обжариваем в растительном масле вместе с луком.

Квашеную капусту отжимаем, мелко нарезаем и тушим на сковороде под крышкой в растительном масле с добавлением томатной пасты.

Соединяем капусту со свеклой, перемешиваем и прогреваем 5 минут.

Добавляем сахар и специи по вкусу. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)