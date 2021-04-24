Великий пост у православных будет длиться еще неделю. Это значит, что все рецепты уже были проверены и использованы.

Всем, кто держит пост, хочется приготовить что-то новенькое. Одним из таких блюд является чечевичный суп, рецептом которого поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Читайте Чем заменить майонез: 5 вкусных и полезных соусов для тех, кто худеет

Многие просили рецептик чечевичного супа. Делюсь с вами моим любимым рецептом. Подойдет и для тех, кто держит пост,

– отметила Боржемская.

Чечевичный суп

Ингредиенты:

Вода – 2,5 литра.

Чечевица – 1 стакан.

Картофель – 3-4 штуки.

Морковь – 2 штуки.

Лук – 1 штука.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец капи – 2 штуки.

Перец чили - 1 штука.

Сушеная зелень – по вкусу.

Суп из чечевицы – это вкусно и полезно / Фото Pixabay

Интересно Для тех, кто соблюдает Великий пост: тренер назвала необычный рецепт

Как приготовить: