Подойдет для тех, кто держит пост: вкусный рецепт супа из чечевицы
Великий пост у православных будет длиться еще неделю. Это значит, что все рецепты уже были проверены и использованы.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Всем, кто держит пост, хочется приготовить что-то новенькое. Одним из таких блюд является чечевичный суп, рецептом которого поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Многие просили рецептик чечевичного супа. Делюсь с вами моим любимым рецептом. Подойдет и для тех, кто держит пост,
– отметила Боржемская.
Чечевичный суп
Ингредиенты:
- Вода – 2,5 литра.
- Чечевица – 1 стакан.
- Картофель – 3-4 штуки.
- Морковь – 2 штуки.
- Лук – 1 штука.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Перец капи – 2 штуки.
- Перец чили - 1 штука.
- Сушеная зелень – по вкусу.
Суп из чечевицы – это вкусно и полезно / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Промытую чечевицу опускаем в холодную воду.
- Кубиками нарезаем картофель, кружочками – морковь, мелкорубленный лук. Бросаем овощи в кипящую воду.
- Добавляем нарезанный соломкой перец капи и чили, соль и специи по вкусу, сушенную зелень, корень петрушки. Варим в течение 30 минут.
- Взбиваем все блендером, добавляем чеснок и перемешиваем.
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