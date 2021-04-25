Как уменьшить талию без диет и тренировок: чудо-прием показали на видео
С приближением лета каждая девушка и женщина мечтает выглядеть идеально. В первую очередь это касается фигуры.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Одним из эффективных способов является лимфодренажный самомассаж. Как его правильно делать – показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Уменьшить талию без диет и тренировок? Можно! Лимфодренажный самомассаж для похудения живот – один из таких чудо-приемов. Массаж очень простой! Потратите 10 минут – и сразу уменьшитесь на 1-2 сантиметра. Обязательно сделайте замеры до и после массажа, чтобы результат был наглядным,
– отметила Медушкина.
Какой эффект от лимфодренажного самомассажа
Она пояснила, что этот способ позволяет убрать жидкость из жировых клеток и межклеточного пространства, после чего объемы уменьшаются.
Фитнес-эксперт уточнила, что за 2 недели объем живота можно уменьшить до 5 сантиметров. Делать массаж нужно каждое утро. После него важно выпивать 1-2 стакана воды. Также следует помнить о питьевом режиме в течение дня – 2-2,5 литра.
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Какие массажные приемы существуют:
- точечный лимфодренаж (помпаж). Активизирует лимфатические узлы, где лимфа очищается и оставляет все токсины;
- поверхностный лимфодренаж. Стимулирует капилляры, расположенные в коже и отвечающие за расход и накопление жидкости;
- глубокий лимфодренаж. Активизирует лимфатические сосуды и глубокие мышечные слои.
Противопоказания лимфодренажного массажа:
- острые инфекционные заболевания;
- кожные заболевания;
- послеоперационный период;
- патологии почек;
- беременность.
И, конечно, надо понимать, что лимфодренаж дает отток застоявшейся жидкости, но не убирает жир. Для этого необходим дефицит калорий и сбалансированность питания, а также жиросжигающие тренировки,
– резюмировала Екатерина Медушкина.
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