С приближением лета каждая девушка и женщина мечтает выглядеть идеально. В первую очередь это касается фигуры.

Одним из эффективных способов является лимфодренажный самомассаж. Как его правильно делать – показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Уменьшить талию без диет и тренировок? Можно! Лимфодренажный самомассаж для похудения живот – один из таких чудо-приемов. Массаж очень простой! Потратите 10 минут – и сразу уменьшитесь на 1-2 сантиметра. Обязательно сделайте замеры до и после массажа, чтобы результат был наглядным,

– отметила Медушкина.

Какой эффект от лимфодренажного самомассажа

Она пояснила, что этот способ позволяет убрать жидкость из жировых клеток и межклеточного пространства, после чего объемы уменьшаются.

Фитнес-эксперт уточнила, что за 2 недели объем живота можно уменьшить до 5 сантиметров. Делать массаж нужно каждое утро. После него важно выпивать 1-2 стакана воды. Также следует помнить о питьевом режиме в течение дня – 2-2,5 литра.

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Какие массажные приемы существуют:

точечный лимфодренаж (помпаж). Активизирует лимфатические узлы, где лимфа очищается и оставляет все токсины;

(помпаж). Активизирует лимфатические узлы, где лимфа очищается и оставляет все токсины; поверхностный лимфодренаж . Стимулирует капилляры, расположенные в коже и отвечающие за расход и накопление жидкости;

. Стимулирует капилляры, расположенные в коже и отвечающие за расход и накопление жидкости; глубокий лимфодренаж. Активизирует лимфатические сосуды и глубокие мышечные слои.

Противопоказания лимфодренажного массажа:

острые инфекционные заболевания;

кожные заболевания;

послеоперационный период;

патологии почек;

беременность.

И, конечно, надо понимать, что лимфодренаж дает отток застоявшейся жидкости, но не убирает жир. Для этого необходим дефицит калорий и сбалансированность питания, а также жиросжигающие тренировки,

​– резюмировала Екатерина Медушкина.