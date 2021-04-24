Для того чтобы скорее проснуться утром, а в течение дня быть бодрым, важно выполнять простые упражнения. Они также помогут быть здоровым.

5 простых упражнений, которые подойдут для утренней тренировки, показала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Иногда утром хочется отложить будильник и поспать еще немного. Эти 5 простых упражнений помогут проснуться, привести тело в тонус и получить заряд бодрости,

– отметила Кален.

Какие упражнения делать утром

1. Вакуум для живота

Это упражнение поможет укрепить мышцы пресса и сделать живот плоским. Ноги сгибаем в коленях, делаем глубокий вдох через нос, выдыхаем и максимально втягиваем живот. Удерживаем в таком положении 10-15 секунд. Делаем 5-7 повторений.

2. Березка

По словам эксперта, это – мастхэв для тех, кто хочет укрепить спину и избавиться от болей в шее. Необходимо лечь на спину, соединить ноги вместе и вытянуть их вверх. Важно придерживать себя за поясницу или бедра. Носки тянем к потолку в течение 2-3 выдохов. Повторяем 5-7 раз.

3. Повороты головы

Помогут избавиться от мышечных зажимов и снимут боль. Елена Кален уточнила, что регулярное выполнение позволит насытить мозг кислородом, быстрее проснуться и чувствовать себя энергичными. Важно делать плавные движения. Выполняем 10 раз.

Вакуум для живота – одно из самых известных и эффективных упражнений / Фото cosmo

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4. Обратная планка

Упражнение помогает улучшить осанку, а также укрепить мышцы пресса и ягодиц. Необходимо сесть на пол, вытянуть прямые ноги вперед, а руками опереться в пол таким образом, чтобы ладони были направлены в сторону стоп. Приподнимаем тело, держа плечи и бедра на одной линии. После этого зафиксируйте положение на несколько секунд и снова опуститесь на пол. Выполняем в 3-5 подходов.

5. Отжимания волной

Помогают развить выносливость, укрепить руки, проработать мышцы пресса и спины. Примите упор лежа, и расположите ладони под плечами. Выпрямите ноги, втяните живот и не прижимайте подбородок к груди. Переместите вес на переднюю поверхность тела, поднимите корпус вверх. Вернитесь в исходное положение и переместите вес тела на грудь. В ходе движений у вас будет получаться волна. Сделайте 10 повторений,

– резюмировала Елена Кален.