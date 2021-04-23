Карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 вынудили многих оставаться дома. Это повысило спрос на тренировки в домашних условиях.

Для того чтобы оставаться в отличной форме, важно правильно подобрать упражнения. Эффективную тренировку показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Итак, делаем 5 кругов – то есть все три упражнения друг за другом выполняем пять раз. Упражнения выполняются без отдыха между ними, по одному подходу в круге. После каждого круга – небольшой отдых,

– отметила Медушкина.

Подробнее о тренировке

Упражнения могут выполнять как новички (по 25 секунд каждое), так и те, для кого нагрузки являются привычными (подходы указаны в описании). Для тренировки понадобится коврик и удобная, устойчивая обувь.

Важно: если вы не можете делать прыжки, выполнять упражнение можно на шагах.

Какие упражнения выполнять

Квадро-присед через прыжок – делаем 4 квадрата в каждую сторону.

"Скалолаз" двойной – выполняем по 20 повторений на каждую сторону.

Кресто-присед через прыжок – делаем 10 раз.

"Скалолаз" – одно из эффективных упражнений / Фото jv

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По словам фитнес-эксперта, прыжковые нагрузки "включают" все системы организма, они наиболее энергозатратны. Это значит, что во время тренировки можно сжечь много калорий. Также они позволяют прорисовать рельеф тела и работают с мышцами-стабилизаторами.

"Скалолазы" различных видов – одна из самых эффективных групп упражнений, работающих над областью живота. Они точечно работают с жиросжиганием в этой области, прорисовывают рельеф, помогают укрепить стенку живота, чтобы он не вываливался даже после обеда, подтягивают талию. А также укрепляют руки и плечи, решая дополнительно проблему "обвисших крыльев",

– пояснила Екатерина Медушкина.

Технику выполнения упражнений – смотрите на видео: