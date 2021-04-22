Как накачать плечи в домашних условиях: комплекс упражнений с гирей – видеоинструкция
Тренировать плечи достаточно сложно, поскольку состоит эта часть тела из пучков мышц, каждый из которых требует своей нагрузки. Но это вполне реально. Фитнес-тренер Екатерина Кононова поделилась комплексом упражнений для занятий дома.
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
Так, Екатерина Кононова показала эффективные упражнения на плечи с использованием разборной гири. Сохраняйте комплекс и тренируйтесь дома!
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Упражнение 1
Отведения плеча (полная пирамида): 3 подхода по 20 – 15 – 10 – 15 – 20 повторений.
Упражнение 2
Двусет: 3 подхода по 15 – 20 повторений (жим + тяга к подбородку).
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Упражнение 3
Водитель: 3 подхода по 12 – 15 повторений.
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