Вы можете быть удивлены, узнав, что канат в тренировках можно использовать не только для того, чтобы на него забираться, но и для того, чтобы увеличивать выносливость организма, силу рук, силу хвата и многие другие характеристики. В спортклубе Smidyuk Academy рассказали о преимуществах упражнения канатная волна.

Основные движения с канатом – это создание волны. Осложнения и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены. Кроме этого, специалисты выделили еще 3 положительных момента во время выполнения канатной волны.

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Низкое напряжение суставов

При работе с канатом ваши суставы испытывают минимальное напряжение.

Устранение дисбаланса

При выполнении канатной волны можно заметить, что одна половина тела движется иначе, чем другая. Все потому, что одна сторона может быть развита лучше. Благодаря тренировкам со временем такой дисбаланс исчезнет.

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Функциональность

Упражнения с канатом держат в тонусе все мышцы. При высокой интенсивности выполнения хорошо развивается сердечно-сосудистая выносливость и, конечно, отлично сжигается лишний жир.