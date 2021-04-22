Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що канат у тренуваннях можна використовувати не тільки для того, щоб на нього забиратися, але і для того, щоб збільшувати витривалість організму, силу рук, силу хвату і багато інших характеристик. У спортклубі Smidyuk Academy розповіли про переваги вправи канатна хвиля.

Основні рухи з канатом – це створення хвилі. Ускладнення і різноманітність вправ створюється завдяки різному положенню тіла та різному хвату. Перевагою такого тренування є те, що м'язи всього корпусу постійно напружені. Крім цього, спеціалісти виділили ще 3 позитивних моменти під час виконання канатної хвилі.

І ще Бічна планка зі скручуванням: як виконувати вправу результативно – відеоінструкція

Низька напруга суглобів

При роботі з канатом ваші суглоби відчувають мінімальне напруження.

Усунення дисбалансу

При виконанні канатної хвилі можна помітити, що одна половина тіла рухається інакше, ніж інша. Все тому, що одна сторона може бути розвинена краще. Завдяки тренуванням з часом такий дисбаланс зникне.

Читайте також Крепатура – добре чи погано: що потрібно знати всім, хто тренується

Функціональність

Вправи з канатом тримають у тонусі всі м'язи. При високій інтенсивності виконання добре розвивається серцево-судинна витривалість і, звичайно, відмінно спалюється зайвий жир.