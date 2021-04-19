Люди, которые занимаются спортом, знают, что после некоторых тренировок возникает болезненная реакция организма. Называется она крепатурой.

Откуда она берется, что означает и как побороть крепатуру – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Некоторые воспринимают крепатуру как показатель хорошей тренировки, другие – как сигнал, что вчера переусердствовали с упражнениями. Давайте разберемся, откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли,

– отметила Боржемская.

Почему возникает крепатура

Если вы только начали заниматься спортом – крепатура будет и это нормально. Со временем тело привыкает к нагрузке, и реакция будет другой. Важно, чтобы крепатура не мешала вам полноценно двигаться.

– крепатура будет и это нормально. Со временем тело привыкает к нагрузке, и реакция будет другой. Важно, чтобы крепатура не мешала вам полноценно двигаться. Крепатура может появляться и у тех, кто давно тренируется. Это связано с изменением вида нагрузки или перерывом в занятиях.

или перерывом в занятиях. Для того чтобы избавиться от боли в мышцах, потребуется время. Облегчить крепатуру поможет теплая ванна, массаж, растяжка, легкая физическая активность и сон. Фитнес-тренер пояснила, что при сильных болях многие перестают двигаться, но это является ошибкой. Ведь в такой ситуации крепатура останется надольше.

Для того чтобы избавиться от крепатуры, нужно двигаться / Фото free-wallpapers

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Крепатура и эффективная тренировка не имеют прямой связи . По словам Боржемской, человек может не ощущать крепатуру – все зависит от адаптации мышц к разным нагрузкам.

. По словам Боржемской, человек может не ощущать крепатуру – все зависит от адаптации мышц к разным нагрузкам. Иногда крепатура возникает не в том месте, где должна. Это свидетельствует о том, что во время тренировки были задействованы не те мышцы.

Нужно больше внимания уделить технике выполнения или поменять упражнение. Если же вы выполняете упражнения для рук, а болит спина, то это сигнал о том, что вы выполняете их неправильно. Об этом стоит сказать тренеру. Помните, что нужно обязательно слушать сигналы, которые дает тело, и не переутомлять его,

– резюмировала Марина Боржемская.