Как тренироваться дома без инвентаря: упражнения на все тело
В условиях пандемии COVID-19 и карантинных ограничений тренировки в домашних условиях стали еще более востребованными. Заниматься можно и без спортивного инвентаря.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Для достижения максимального результата важно подбирать правильные упражнения. Их показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Тренировка без спортинвентаря
Все упражнения выполняем в 3 – 5 раундов. Отдых меду упражнениями и кругами – по восстановлению. Можно также ориентироваться на пульс – снижение после отдыха должно составить 25 – 30 ударов.
Какие упражнения выполнять
- Приседание + колено-локоть по диагонали – 20 раз.
- Выпад в сторону + колено к груди – по 10 повторений.
- Отжимание + нога за ногу – 10 раз.
Заниматься дома можно и без спортивного инвентаря / Фото besthdwallpaper
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- Пирамида с касанием – 12 повторений.
- Ножницы вверх – 10 раз.
Ножницы – упражнение, которое отлично подойдет для дома / Фото body
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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