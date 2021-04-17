В условиях пандемии COVID-19 и карантинных ограничений тренировки в домашних условиях стали еще более востребованными. Заниматься можно и без спортивного инвентаря.

Для достижения максимального результата важно подбирать правильные упражнения. Их показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Тренировка без спортинвентаря

Все упражнения выполняем в 3 – 5 раундов. Отдых меду упражнениями и кругами – по восстановлению. Можно также ориентироваться на пульс – снижение после отдыха должно составить 25 – 30 ударов.

Какие упражнения выполнять

Приседание + колено-локоть по диагонали – 20 раз. Выпад в сторону + колено к груди – по 10 повторений. Отжимание + нога за ногу – 10 раз.

Заниматься дома можно и без спортивного инвентаря / Фото besthdwallpaper

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Пирамида с касанием – 12 повторений. Ножницы вверх – 10 раз.

Ножницы – упражнение, которое отлично подойдет для дома / Фото body

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: