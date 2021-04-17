Як тренуватися вдома без інвентарю: вправи на все тіло
В умовах пандемії COVID-19 і карантинних обмежень тренування у домашніх умовах стали ще більш затребуваними. Займатися можна і без спортивного інвентарю.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Для досягнення максимального результату важливо підбирати правильні вправи. Їх показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Тренування без спортінвентарю
Всі вправи виконуємо в 3 – 5 раундів. Відпочинок меду вправами та колами – до відновлення. Можна також орієнтуватися на пульс – зниження після відпочинку має скласти 25 – 30 ударів.
Які вправи виконувати
- Присідання + коліно-лікоть по діагоналі – 20 разів.
- Випад у бік + коліно до грудей – по 10 повторень.
- Віджимання + нога за ногу – 10 разів.
Займатися вдома можна і без спортивного інвентарю / Фото besthdwallpaper
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- Піраміда з киснем – 12 повторень.
- Ножиці вгору – 10 разів.
Ножиці – вправа, яка відмінно підійде для дому / Фото body
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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