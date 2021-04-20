Боковая планка со скручиванием: как выполнять упражнение результативно – видеоинструкция
Ни один спортивный тренажер не укрепит ваши мышцы так, как работа с собственным весом. Сохраняйте видео с упражнением, которое можно выполнять ежедневно.
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
Боковая планка хорошо нагружает прямые и косые мышцы живота, и при этом – в отличие от многих упражнений на пресс – не оказывает компрессионную нагрузку на поясницу. В дополнение, это упражнение отлично укрепляет мышцы спины.
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Планку можно делать хоть каждый день. И если вам надоедает однообразие, то волноваться не о чем: есть много вариаций этого упражнения, так что скучать не придется. А вот одно из них:
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