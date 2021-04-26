Многие люди, которые хотят снизить вес, ошибочно считают, что ягоды есть не следует. На самом деле, важно следить за порцией.

Ягоды являются источником многих витаминов, поэтому отказываться от них нельзя. Какие ягоды и как часто нужно есть – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Ягоды – это здоровый продукт, который спокойно можно есть, так как они низкокалорийны, но богаты клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. В день (в идеале) должно быть хотя бы 100 грамм ягод в рационе,

– отметила Усенко.

Она подчеркнула, что разнообразный рацион является залогом здоровья, поэтому важно включать в меню разные ягоды.

ТОП-7 полезных ягод

Клубника. Является хорошим источником витамина С. Она снижает факторы риска сердечных заболеваний и помогает контролировать уровень сахара в крови. Малина богата клетчаткой и полифенолами-антиоксидантами, которые эффективно борются с окислительным стрессом. Черника помогает победить различные воспалительные процессы в организме. Виноград. По словам нутрициолога, виноград помогает снизить уровень холестерина в крови и риск диабета 2 типа, а также улучшить здоровье мозга. Кроме того, его семена и кожура полны антиоксидантов.

В рационе должны быть разные ягоды / Фото Pixabay

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Ассаи. Эти ягоды содержат очень высокое количество антиоксидантов. Голубика. Является отличным источником витамина К, витамина С и множества антиоксидантов. Клюква снижает риск инфекций мочевыводящих путей.⠀

Каждая ягода имеет свою пользу для организма / Фото Pixabay

Как вы увидели, любые ягоды помогают организму бороться с последствиями стресса из-за наличия большого количества антиоксидантов и разного набора витаминов. Калорийность ягод колеблется от 30 до 70 ккал на 100 грамм. Если не получается внедрять в свой рацион ягоды каждый день, старайтесь это делать хотя бы 2-3 раза в неделю,

– резюмировала Ольга Усенко.