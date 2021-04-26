ТОП-7 ягод, которые нужно включить в рацион
Многие люди, которые хотят снизить вес, ошибочно считают, что ягоды есть не следует. На самом деле, важно следить за порцией.
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
Ягоды являются источником многих витаминов, поэтому отказываться от них нельзя. Какие ягоды и как часто нужно есть – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Ягоды – это здоровый продукт, который спокойно можно есть, так как они низкокалорийны, но богаты клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. В день (в идеале) должно быть хотя бы 100 грамм ягод в рационе,
– отметила Усенко.
Она подчеркнула, что разнообразный рацион является залогом здоровья, поэтому важно включать в меню разные ягоды.
ТОП-7 полезных ягод
- Клубника. Является хорошим источником витамина С. Она снижает факторы риска сердечных заболеваний и помогает контролировать уровень сахара в крови.
- Малина богата клетчаткой и полифенолами-антиоксидантами, которые эффективно борются с окислительным стрессом.
- Черника помогает победить различные воспалительные процессы в организме.
- Виноград. По словам нутрициолога, виноград помогает снизить уровень холестерина в крови и риск диабета 2 типа, а также улучшить здоровье мозга. Кроме того, его семена и кожура полны антиоксидантов.
В рационе должны быть разные ягоды / Фото Pixabay
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- Ассаи. Эти ягоды содержат очень высокое количество антиоксидантов.
- Голубика. Является отличным источником витамина К, витамина С и множества антиоксидантов.
- Клюква снижает риск инфекций мочевыводящих путей.⠀
Каждая ягода имеет свою пользу для организма / Фото Pixabay
Как вы увидели, любые ягоды помогают организму бороться с последствиями стресса из-за наличия большого количества антиоксидантов и разного набора витаминов. Калорийность ягод колеблется от 30 до 70 ккал на 100 грамм. Если не получается внедрять в свой рацион ягоды каждый день, старайтесь это делать хотя бы 2-3 раза в неделю,
– резюмировала Ольга Усенко.
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