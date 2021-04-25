Ни для кого не секрет, что для похудения человек должен тратить больше калорий, чем потребляет. Для этого существует подсчет калорий.

Однако есть еще один способ контролировать порции еды – метод ладони. Подробнее о нем рассказала врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

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Решила рассказать вам про еще один метод контроля порции без подсчета калорий и взвешивания еды – метод ладони. Он не такой популярный, как метод тарелки, потому что более сложный для понимания, но многие мои пациенты его любят и активно используют,

– отметила Комиссарова.

Метод ладони: в чем суть

В день допускается определенное количество порций каждой группы продуктов. Одна порция измеряется вашей ладонью. По словам диетолога, это принципиально важно, "потому что ладонь 3-летнего малыша подходит только ему, а ваша ладонь – только вам".

Порция определяется одной ладонью / Фото yapokupayu

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Сколько порций можно в день

По словам диетолога, это зависит от группы продуктов.

Например:

Если вам нужно есть 5 порций овощей и фруктов в день (1 порция = 1 кулак), значит, можно съесть 5 "кулаков". Это может быть: 1 яблоко, 2 киви, 1 луковица, 1/2 банана, 1 помидор.

Если нужно съесть 2 порции белка в день (1 порция = ладонь без пальцев), значит, можно съесть 2 "ладони без пальцев". Например, 150 грамм рыбы и 150 грамм мяса.

Если нужно съесть 4-6 порций сложных углеводов в день – диапазон зависит от целей и потребностей. 1 порция = 1 горсть. В таком случае, в день разрешено 4-6 таких "горстей". Например, 2 горсти овсянки – на завтрак, 1 кусок хлеба и 1 горсть гречки – на обед и 2 хлебца – на ужин.

Конечно, тут много разных нюансов и исключений, но подробно это все разбирается в процессе работы с пациентом, чтобы он не путался,

– резюмировала Альбина Комиссарова.