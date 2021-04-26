Салат з червоною рибою, який вас підкорить: як його приготувати за 5 хвилин
Коли часу зовсім обмаль, але хочеться приготувати щось і корисне, і смачне одночасно, на допомогу прийде простий салат. На його приготування піде лише кілька хвилин.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Салат з червоної риби також стане відмінним варіантом для святкової вечері. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з червоною рибою та авокадо
Інгредієнти:
- Червона слабосолона риба – 120 грамів.
- Авокадо – ½ штуки.
- Помідор – 1 штука.
- Листя салату – 50 грамів.
- Моцарела – 50 грамів.
- Оливкова олія – 1 чайна ложка.
- Сік лимона – за смаком.
Салат з червоною рибою – це не тільки смачно, але й корисно / Фото nsgorod
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Як готувати:
- Листя салату викладаємо на тарілку.
- Всі інгредієнти нарізаємо кубиками та викладаємо на салат.
- Скроплюємо все лимонним соком і поливаємо оливковою олією.
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