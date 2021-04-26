Салат с красной рыбой, который вас покорит: как его приготовить за 5 минут
Когда времени совсем мало, но хочется приготовить что-то и полезное, и вкусное одновременно, на помощь придет простой салат. На его приготовление уйдет всего несколько минут.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Салат из красной рыбы также станет отличным вариантом для праздничного ужина. Вкусным рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с красной рыбой и авокадо
Ингредиенты:
- Красная слабосоленая рыба – 120 грамм.
- Авокадо – ½ штуки.
- Помидор – 1 штука.
- Листья салата – 50 грамм.
- Моцарелла – 50 грамм.
- Оливковое масло – 1 чайная ложка.
- Сок лимона – по вкусу.
Салат с красной рыбой – это не только вкусно, но и полезно / Фото nsgorod
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Как готовить:
- Листья салата выкладываем на тарелку.
- Все ингредиенты нарезаем кубиками и выкладываем на салат.
- Взбрызгиваем все лимонным соком и поливаем оливковым маслом.
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