В преддверии светлого праздника Пасхи многие задумываются о том, что приготовить к столу. Однако нужно держать себя в руках, чтобы после длительных выходных не испугаться цифр на весах.

Несмотря на изобилие еды, важно не соблазниться на разнообразные вкусности. Как не переесть на праздники – рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан. Интересно Чем вкусным побаловать себя при похудении: невероятный десерт Как не переесть на праздники: советы Режим. Несмотря на выходные, помните, что у вас должен быть завтрак, обед и ужин. Если вы будете голодать до праздника – шансы сорваться возрастут в десятки раз. Главное – не еда. Всегда, а особенно в праздники, отдыхайте активно, участвуйте в конкурсах и играх. Это поможет сжечь лишние калории. Праздничное меню. Не забывайте, что в рационе должно быть много овощей. Это могут быть огурцы, помидоры, зелень и пр. В праздники старайтесь больше двигаться / Фото Pixabay Читайте Почему вечером просыпается аппетит и что делать тем, кто худеет Кулич. Конечно же, в праздник Пасхи не обойтись от кусочка вкусного кулича, ведь это важная традиция. Побалуйте себя куличем, но одним кусочком / Фото Pixabay Алкоголь – это калории. Несмотря на праздники, следует помнить о том, что спиртные напитки очень калорийны. В крайнем случае – выбирайте сухое вино. Можно позволить себе один бокал. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)